Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? soruları yarışmanın bugünkü bölümünde cevap buldu. Sunuculuğunu Onur Büyüktopçu'nun yaptığı Gelinim Mutfakta final heyecanı yaşandı. Gelinler 5 altın bilezik için en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. En düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmaya veda etti. İşte 1 Ocak Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 1 Ocak 2021'de yayınlanan son bölümünde elenen isim Şeyma oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI - 1 OCAK 2021

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi olan gelin Aysun oldu.