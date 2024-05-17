Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 17 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu ile haftanın birincisi
Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi merak ediliyor. Gelinler mutfakta hünerlerini sergilerken en yüksek puanı alarak gün birincisi çıkmak istiyor. Haftanın birincisi 10 altın bilezik ödülüne sahip oluyor. En son en iyi tarifi yaparak çeyrek altını kazanan Damla olmuştu. Peki 17 Mayıs 2024 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? İşte, 17 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu ile haftanın birincisi…
- 1
Gelinim Mutfakta haftanın finali izleyiciyle buluşuyor. Cuma günü Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan ismi puan durumuna göre belli oluyor. 4 Gelinin de hedefi hem günlük çeyrek altını kazanmak hem de haftalık ödül olan 10 bileziği almak. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 17 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu ile haftanın birincisi açıklandı mı?
- 2
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
PUAN DURUMU 17 MAYIS 2024
DAMLA -
ZEYNEP-
ARİFE -
SEDA-
BUGÜN NELER OLUYOR?
Gelinim Mutfakta 1390. bölümde, Arife kendisiyle ilgili öyle bir gerçeği açıklıyor ki herkes şoke oluyor!
4 farklı gelinin kayınvalideleriyle beraber yarıştığı Gelinim Mutfakta, Nursel Ergin'in sunumuyla bugün hafta finali gerçekleşiyor.
- 3
GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ispanaklı ütü böreğinde en iyi tarifi yapan Damla çeyrek altını kazandı.
DAMLA - 21
ZEYNEP- 13
ARİFE - 8
SEDA- 2
GEÇEN HAFTA NELER OLDU?
Gelinim Mutfakta'da bugün günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim Damla oldu. Özge ise eksi 4 ceza puanı aldı. İkinci eksi 2 ceza puanını ise Seda aldı.
-
- 4