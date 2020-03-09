Gelinim Mutfakta günün birincisi kim?

09 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? sorusu yarışmanın bugünkü bölümünün ardından gündeme geldi. Gelinim Mutfakta'da yarışmaya damga vurmuş ve unutulmayan eski yarışmacılar geri döndü. Eski yarışmacılar daha da hırslı bir şekilde mücadele edince rekabet de katlandı. Bugün yaşanan korkutan kaza ucuz atlatıldı. Gelinim Mutfakta 476. son bölümde yaşananlar haberimizde...
GELİNİM MUTFAKTA'YA HATİCE VE HÜSNÜYE HANIM GELDİ
Hatice, "Lezzetin Kraliçesi" kostümü ile içeri girdi ve diğer gelinler ile kaynanalar burunlarını kıvırarak tepki gösterdiler! Özellikle Hüsniye Hanım ile Çiğdem Hanım arasında sataşmalar yaşandı. Gerilim yarışmanın başlaması ile son buldu...
BAŞAK HATİCE'Yİ ÇİLEDEN ÇIKARDI
Başak, yarışmaya yeni katılan Hatice'yi rahatsız ederek yemeğine odaklanmasını engellemeye çalıştı! Hatice, kendisine ait kraliçe kostümünü de giyerek ortalıkta dolaşmaya başlayan Başak'a sert tepki gösterdi. İkili arasındaki tartışmaya diğer gelinler de katılınca ortam gerilmeye başladı...
ÇİĞDEM VE HÜSNİYE HANIM ARASINDA BÜYÜK TARTIŞMA ÇIKTI!
Çiğdem Hanım, kendisine parmağıyla hitap eden Hüsniye Hanıma sert tepki gösterdi! Özellikle Hatice'nin, Çiğdem Hanımı karakter değişimi ile eleştirmesi olayın ateşlenmesini sağladı. Bu andan sonra ipleri alan Hüsniye Hanım ve Çiğdem Hanım sert bir tartışmanın içine girdiler...
GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM? 9 MART PAZARTESİ
Günün en düşün puanını alan gelini 8 puanla Başak oldu.
10 puanla Ezgi günün en düşük puanını alan üçüncü gelini oldu.
11 puanla Elif günün ikincisi oldu.
16 puanla günün birincisi Hatice oldu.
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