Gelinim Mutfakta Elif ve Çiğden Hanım neden gitti? sorusu, programın izleyicileri tarafından soruluyor. Gelinim Mutfakta'da yeni hafta bugünkü bölümle birlikte başladı. İşte 27 Ocak Gelinim Mutfakta 446. yeni bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA ELİF NEDEN GİTTİ?

Gelinim Mutfakta Elif ve kayınvalidesi Çiğdem'in fragmanda olmaması üzerine sorulan sorulara Çiğdem kendi sosyal medya hesabından yanıt verdi. Elif, programda çalışan bir editöre neden programdan ayrıldıkları ile ilgili bir video gönderdiğini söyledi. Ancak videonun içeriği ile ilgili bilgi vermedi. İşte Gelinim Mutfakta Elif'in o açıklaması:

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta 446. Bölümde Özden-Burçin Saruhan, Gönül-Dilara Aydoğan, Nurcan-Nihan Fevzioğlu ve Zübeyde-Ayça Nergis çiftleri "Kıymalı Mantarlı Krep Kulesi" için yarıştılar. Günün en düşük puanını alan gelini 11 puanla Ayça oldu. Günün birincisi olarak çeyrek altının sahibi olan gelini 12 puanla Dilara, Burçin ve Nihan oldu. Yapılan kura çekilişinde çeyrek altının sahibi Burçin oldu.