Gelinim Mutfakta'da çeyreği ve 10 altın bileziği alan yarışmacılar ile günün puan durumu merak konusu oldu. Hafta içi her gün yayınlanan programda bugün Yeşim, Tuğba, Selda ve Filiz arasından; 10 bilezik ve çeyrek altını kazanan isimler ile elenen gelin açıklanıyor. Peki, 19 Ocak 2023 Gelinim Mutfakta kim elendi? İşte, son bölümde yaşananlar...