Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dış Yazar Gelin pastası tarifi: Büyük borcamda gelin pastası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

        Gelin pastası tarifi: Büyük borcamda gelin pastası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

        Gelin pastası, adını beyaz ve zarif görünümünden alan, özel günlerde ve kutlamalarda sıklıkla tercih edilen hafif ve lezzetli bir tatlıdır. Büyük bir borcamda hazırlanan bu pasta, kat kat lezzeti ve şık sunumu ile davet sofralarının vazgeçilmezidir. İşte özel günlerin vazgeçilmezi olan gelin pastası tarifi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 15:25 Güncelleme: 05.03.2024 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyük borcamda gelin pastası tarifi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gelin pastası, kremalı ve kakaolu katmanların mükemmel uyumu ile hazırlanan, görsel olarak da oldukça etkileyici bir tatlıdır. Hazırlanışı pratik olan bu pasta, özellikle büyük topluluklara hitap eden davetlerde kolaylıkla sunulabilir. Biz de bu yazımızda gelin pastası tarifi, malzemeleri ve nasıl yapıldığını tüm püf noktalarıyla ele alacağız.

        Gelin Pastası Nasıl Yapılır?

        Gelin Pastası Malzemeleri:

        • 4 adet yumurta
        • 1 su bardağı şeker
        • 1 su bardağı un
        • 1/2 su bardağı süt
        • 1/2 su bardağı sıvı yağ
        • 1 paket kabartma tozu
        • 1 paket vanilya

        Keki ıslatmak için:

        • 2, 5 su bardağı ılık süt

        Kreması İçin:

        REKLAM
        • 1 litre süt
        • 1 su bardağı şeker
        • 3 yemek kaşığı un
        • 2 yemek kaşığı nişasta
        • 1 paket vanilya
        • 1 yemek kaşığı tereyağı
        • 1 paket krem şanti (200 ml süt ile çırpılmış)

        Üzeri için:

        • Hindistan Cevizi
        • Kekin Hazırlanışı:
        • Yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın.
        • Sıvı yağ ve sütü ekleyip karıştırmaya devam edin.
        • Un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek karışıma ekleyin ve homojen bir kek hamuru elde edene kadar karıştırın.
        • Yağlanmış büyük boy borcam tepsiye hamuru dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Kürdan testi ile pişip pişmediğini kontrol edin.
        • Kremasının Hazırlanışı:
        • Tencereye süt, şeker, un ve nişastayı alıp karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin.
        • Muhallebi ocaktan alındıktan sonra vanilya ve tereyağını ekleyin, karıştırarak eritin.
        • Muhallebiyi soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra çırpılmış krem şantiyi muhallebiye ekleyin ve iyice karıştırın.
        • Pastanın Yapımı:
        • Kek soğuduktan sonra, keki önceden hazırladığımız ılık süt ile iyice ıslatın. Tüm kekin süt ile ıslanmasına özen gösterin.
        • Kekin üzerine kremanın tamamını yayın ve bir spatula yardımı ile kremanın her yere eşit dağılmasını sağlayın.
        • Ardından pastanın üzerini Hindistan cevizi ile süsleyin.
        • Pastayı 4-5 saat buzdolabında bekletin. Gelin pastası bir gece buzdolabında dinlenirse çok daha güzel olacaktır.

        Gelin pastası büyük borcam kalıpta yapıldığında sunumu çok güzel olan pastalardan biridir. Dilerseniz kakaolu gelin pastası da yapabilirsiniz. Yukarıdaki malzemelere 4 yemek kaşığı kakao eklemeniz yeterli olacaktır.

        REKLAM

        Gelin Pastası Tarifinin Püf Noktaları

        Gelin pastası, lezzetli ve gösterişli bir tatlı olmasının yanı sıra, yapımında dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları içerir. Bu püf noktaları, pastanızın hem lezzetini hem de görünümünü mükemmelleştirecektir:

        • Kek hamurunu hazırlarken malzemelerin oda sıcaklığında olması önemlidir. Bu, malzemelerin daha homojen bir şekilde karışmasını sağlar.
        • Yumurta ve şekeri iyice çırparak havayı içine katın; bu, kekin daha yumuşak ve hafif olmasına yardımcı olur.
        • Kremayı pişirirken topaklanmaması için malzemeleri sürekli karıştırarak pişirin ve mümkünse tencereyi ara sıra ocaktan alarak karıştırın.
        • Krem şantiyi muhallebi soğuduktan sonra ekleyin ve krem şantiyi ekledikten sonra fazla çırpmayın, aksi halde krem şanti sönüp kremanızın kıvamı bozulabilir.
        • Kek katmanlarını krema ile kaplamadan önce, kekin daha nemli olması için her süt eşit şekilde ıslatılması son derece önemlidir.
        • Pastanın lezzetlerinin birbirine karışması ve kıvamının oturması için en az 3-4 saat, ideal olarak ise bir gece buzdolabında dinlendirilmesi önemlidir.
        • Pastanın üzerini süslerken, kullanacağınız malzemelerin (örneğin, hindistan cevizi) pastanın genel lezzetiyle uyumlu olduğundan emin olun. Pastanın üst yüzeyini tamamen kaplayacak şekilde süsleme yapın, böylece daha estetik bir görünüm elde edilir.
        • Pastayı keserken keskin ve ince bir bıçak kullanın ve bıçağı her dilimden sonra ıslatın, böylece her dilim temiz ve düzgün bir şekilde kesilir.

        Gelin pastasını hazırlarken bu püf noktalarına dikkat etmek, hem tatlıyı daha lezzetli hale getirecek hem de sunumunu daha estetik yapacaktır. Son olarak gelin pastası kalori miktarı 1 dilimi yaklaşık olarak 366 kaloriye denk gelmektedir.

        En iyi börek tarifleri
        En iyi börek tarifleri
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı
        Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı
        İstanbul'da vahşet! Yeni doğan bebeği 1. kattan attılar!
        İstanbul'da vahşet! Yeni doğan bebeği 1. kattan attılar!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        TEM'de 5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı!
        TEM'de 5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Almanya vize başvurularında yeni dönem
        Almanya vize başvurularında yeni dönem
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        9 kişinin öldürüldüğü vahşet ambulans kamerasında!
        9 kişinin öldürüldüğü vahşet ambulans kamerasında!
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Okulun tek öğrencisi!
        Okulun tek öğrencisi!
        Araç sigortası için kritik karar
        Araç sigortası için kritik karar
        Ramazan boyunca fiyat sabitleyecekler
        Ramazan boyunca fiyat sabitleyecekler
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Yarısı sabit kur, yarısı güncel kur!
        Yarısı sabit kur, yarısı güncel kur!
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Tüm hafta yağış var!
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Tüm hafta yağış var!
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Habertürk Anasayfa