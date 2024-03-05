En iyi börek tarifleri: Yufkalı, fırında ve el açması börek tarifleri

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Geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden börek, çeşitliliğiyle her zaman dikkat çeker. Patatesli, peynirli, kıymalı gibi farklı iç harçlarıyla hazırlanan börekler; yufka, milföy veya elde açılan hamurlarla farklı pişirme teknikleri kullanılarak yapılır. Bu yazımızda, evde kolayca hazırlayabileceğiniz ve misafirlerinizi mest edecek en iyi börek tariflerini sizlerle paylaşıyoruz.

Patatesli Börek Tarifi

Tepsi böreği tarifleri içerisinde patatesli böreğin yeri ayrıdır. Patatesin baharatlarla harmanlanmasıyla hazırlanan patatesli börek hemen herkesin sevdiği bir börek çeşididir. Şimdi hazır yufkadan patatesli kol böreği tarifine geçelim:

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Malzemeler:

3 ya da 4 yufka (yuvarlak fırın tepsisi için)

İç Harç için:

4-5 adet orta boy patates

1 adet kuru soğan

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı salça

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pulbiber

Sosu için;

1 yumurta

1 çay bardağı süt

3/4 çay bardağı sıvı yağ

Hazır Yufkadan Patatesli Kol Böreği Nasıl Yapılır?

Patatesleri soyup küp şeklinde doğrayın ve yumuşayana kadar su içinde haşlayın.

Haşlanan patatesleri süzgeçten geçirerek fazla suyunu atın ve bir kenara alın.

Orta boy bir tavaya sıvı yağ ekleyin ve ısıtın.

İnce doğranmış soğanları yağda pembeleşene kadar kavurun.

Domates salçasını ilave edip, birkaç dakika daha kavurun.

Tuz ve istediğiniz baharatları ekleyerek tatlandırın.

Süzülmüş patatesleri tavaya ekleyin ve tüm malzemeleri iyice harmanlayın.

Patatesli iç harcı 2-3 dakika boyunca kavurun, sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Ayrı bir kapta süt, sıvı yağ ve bir adet yumurtayı çırpın.

Yufkaları ortadan ikiye keserek yarım daireler elde edin.

Bir yufka parçasını tezgaha yayın ve üzerine hazırladığınız sostan sürerek ıslatın.

Üzerine patatesli iç harçtan serpiştirin ve rulo şeklinde sarın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine börek rulolarını dizin.

Kalan sosu böreklerin üzerine eşit şekilde yayın.

Üzerine susam veya çörek otu serpiştirebilirsiniz.

Börekleri önceden ısıtılmış 190°C fırında, üzerleri kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.

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Çiğ (Çi) Börek Tarifi

Malzemeler:

350 gram orta yağlı kıyma

Yarım rendelenmiş soğan

Tuz

Karabiber

Hamuru için;

4,5-5 su bardağı un

2 tatlı kaşığı kadar tuz

1-1,5 su bardağı su

Çiğ (Çi) Börek Nasıl Yapılır?

Öncelikle hamuru yoğuralım. Un ve tuzu bir kapta karıştırın.

Yavaş yavaş su ekleyerek, sert ve elastik bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurun kıvamını su miktarını ayarlayarak bulun.

İç harcın hazırlanmasına geçelim. Orta yağlı kıymayı geniş bir kaseye alın.

Yarım soğanı ince bir şekilde rendeleyip kıymanın üzerine ekleyin.

Tuz ve karabiber ile tatlandırın ve harcı iyice yoğurun.

Hazırladığınız hamuru eşit parçalara bölün ve her birini bezeler haline getirin.

Bezeleri merdane yardımıyla açın, her birinin ortasına hazırladığınız kıymalı iç harçtan koyun.

Hamurun kenarlarını katlayarak yarım ay şeklinde kapatın ve kenarlarını iyice yapıştırmak için çatal ile bastırın ya da keskin bir bıçakla kesikler atın.

Börekleri kızgın yağda her iki tarafı da altın sarısı olana kadar kızartın.

Kızarmış börekleri kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.

Sıcakken servis yapın ve keyifle tüketin.

El Açması Börek Tarifi REKLAM Yufkadan börek tarifleri denilince ilk akla gelen tariflerden biri el açması peynirli börektir. Çıtır çıtır peynirli börek kahvaltıların ve çay saatlerinin vazgeçilmezidir. Şimdi el açması peynirli börek tarifinin yapımına geçelim: Malzemeler: Hamuru için: 5, 5 – 6 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım paket yaş maya İçi için: Beyaz peynir

Maydanoz (isteğe bağlı, taze fesleğen de harika bir seçim olabilir)

Sıvı yağ Üzeri için: 1 adet yumurta

Çörek otu ya da susam El Açması Peynirli Börek Nasıl Yapılır? Yoğurma kabına süt, su, bir tutam tuz, biraz sirke, bir miktar yağ ve mayayı alın.

Tüm malzemeleri el çırpıcısı ile homojen bir karışım elde edene kadar çırpın.

Karışıma ilk etapta üç bardak unu ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

Kalan unu azar azar ekleyerek, hamuru elle yoğurun ve yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamurun üzerini streç film ile kapatın ve ılık bir yerde 1 saat boyunca mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamuru 10 eşit parçaya bölün ve her birini yuvarlak bezeler haline getirin.

Bezelerin üzerini nemli bir bez ile örtün ve dinlenmeye bırakın.

İlk bezeyi alın ve merdane veya oklava yardımıyla ince bir yufka açın.

Açılan yufkanın her yerine sıvı yağ sürün ve bir kenarından başlayarak hafifçe içe doğru katlayın.

Peynirli iç harcı yufkanın üzerine eşit şekilde serpin ve sıkı olmayacak şekilde rulo şeklinde sarın.

Börekleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Tüm bezeler bitene kadar bu işlemi tekrarlayın ve sonrasında böreklerin üzerini kurumaması için bir bez ile örtün.

Börekleri 30 dakika boyunca dinlendirin.

Dinlenen böreklerin üzerine çırpılmış yumurta sürün ve susam ile çörek otu serpin.

Börekleri 200°C önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Kıymalı Börek Tarifi REKLAM Malzemeler: 5 adet yufka

250 gram orta yağlı kıyma

3-4 adet kuru soğan (miktarı isteğe bağlı)

Yarım çay bardağı Sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber İç harcı için: 2 adet yumurta (birinin sarısı üzerine sürülecek)

1 su bardağı süt

Yarım çay bardağı sıvı yağ Kıymalı Börek Nasıl Yapılır? Derin bir kasede süt, sıvı yağ ve yumurtayı bir çırpıcı yardımıyla iyice karıştırın.

Soğanları küçük küpler halinde doğrayın ve yağ eklenmiş tavaya alın.

Soğanlar hafif pembeleşene kadar orta ateşte kavurun.

Kıymayı tavaya ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Tuz, karabiber ve pul biberi ekleyerek tatlandırın ve ocaktan alın.

Fırın tepsisini yağlayın ve ilk yufkayı tepsiye kenarları sarkacak şekilde yayın.

Hazırladığınız sostan yufkanın üzerine fırça ile sürün.

İkinci yufkayı serin ve üzerine tekrar sostan sürün.

Kıymanın yarısını eşit şekilde yufkanın üzerine yayın.

Üçüncü yufkayı üzerine serin, sos sürün ve kalan kıymayı yayın.

Dördüncü yufkayı serin, sos sürün ve son yufkayı serin.

Kalan sosu böreğin üzerine dökün ve tüm yüzeyi eşit şekilde kaplayın.

Böreği pişirmeden önce 15-20 dakika dinlendirin.

Böreğin üzerine yumurta sarısı sürün ve susam veya çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 40 dakika veya üzeri kızarana kadar pişirin. Ispanaklı Börek Tarifi REKLAM Malzemeler: 7 adet yufka İç Harcı için: 1,5 kilogram kadar ıspanak

1 adet büyük boy soğan

1 çorba kaşığı domates salçası

5 çorba kaşığı sıvı yağ

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

1 çay kaşığı karabiber Yufkaların üzeri için: 1 çay bardağı sıvı yağ Üzeri için; 1 adet yumurta

Çörek otu Ispanaklı Börek Nasıl Yapılır? Ispanakları iyice yıkayın ve bir tencerede hafifçe haşlayın.

Haşlanan ıspanakların fazla suyunu sıkarak süzün ve bir kenara koyun.

Bir tavada sıvı yağ ısıtın ve ince doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Domates salçasını, tuzu ve isteğe bağlı baharatları ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun.

Kavrulmuş soğan ve baharatların üzerine haşlanmış ıspanakları ekleyin.

Ispanakları soğan ve baharatlarla iyice karıştırın ve ocaktan alın.

Yufkaları tezgaha serin ve ortadan ikiye bölün.

Yarım yufkanın her yerine fırça ile sıvı yağ sürün.

Ispanaklı iç harcı yufkanın üzerine serpin ve rulo şeklinde sarın.

Sarılan ruloyu yağlanmış fırın tepsisine gül şeklinde yerleştirin.

Kalan yufkaları da aynı şekilde hazırlayıp ilk yaptığınız gül şeklinin etrafına dolayın.

Hazırlanan böreğin üzerine çırpılmış yumurta sürün ve çörek otu serpin.

Böreği önceden ısıtılmış 180°C fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 40 dakika pişirin. Domates çorbası tarifi

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