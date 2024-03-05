Domates çorbası tarifi: Sütsüz, kremalı ve salçalı domates çorbası tarifleri

REKLAM advertisement1

Domatesin ana malzeme olarak kullanıldığı bu çorba tarifleri, domatesin doğal lezzetini farklı malzemelerle birleştirerek çeşitlendirir. Sütsüz domates çorbası daha hafif ve sağlıklı bir alternatif sunarken, kremalı domates çorbası daha zengin ve doyurucu bir lezzet vaat eder. Közlenmiş domates çorbası, domatesin közlenmiş aromasıyla derin bir tat sunar; salçalı domates çorbası ise yoğun domates lezzeti arayanlar için idealdir. İşte bu dört farklı domates çorbası tarifi:

Sütsüz Domates Çorbası Tarifi

Malzemeler:

5 adet orta boy domates

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı

4 su bardağı sıcak su ya da tavuk suyu

Sütsüz domates çorbası nasıl yapılır?

REKLAM

Başlangıç olarak, domateslerin kabuklarını soyun ve rendenin ince tarafıyla rendeleyin.

Elde edilen domates rendesini bir süzgeç yardımıyla süzerek çekirdeklerinden ayırın.

Orta boy bir tencereyi alın ve içine tereyağını koyarak kısık ateşte eritin.

Eriyen yağa unu ekleyin ve karıştırmaya başlayın. Unun eşit şekilde kızarmasını sağlamak için sürekli karıştırarak, unun dibe yapışmasını önleyin.

Unun rengi hafif altın sarısına dönüşünce, içine domates salçasını ilave edin ve birkaç dakika daha kavurun.

Hazırladığınız domates püresini tencereye aktarın ve karıştırmaya devam ederek 4-5 dakika kadar pişirin.

Bu süreçte karışımı sürekli karıştırarak, malzemelerin homojen bir şekilde pişmesini sağlayın.

Ardından tavuk suyunu ya da sıcak suyu çorba karışımına ekleyin.

Tuzunu ayarlayın ve çorbayı kısık ateşte 10-15 dakika kadar kaynatın, bu süreçte çorbanın lezzetlerinin birbirine karışmasını sağlayın.

Pürüzsüz bir kıvam olmasını isterseniz çorbayı blenderden geçirin.

Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra çorbanızı 5 dakika kadar dinlendirin, bu süreçte kapağı açık bırakın.

Kremalı Domates Çorbası Tarifi

Malzemeler:

5 adet orta boy domates

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım paket krema (isteğe bağlı 1 paket de konulabilir)

1 çay bardağı ılık süt

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay kaşığı karabiber

4 su bardağı sıcak su ya da tavuk suyu

Kremalı Domates Çorbası Nasıl Yapılır? Domateslerin kabuklarını dikkatlice soyun ve onları küçük küpler halinde doğrayın.

Tereyağını orta boy bir tencerede eritin.

Eriyen tereyağının içine unu ilave edin ve unun rengi dönene kadar sürekli karıştırarak kavurun.

Domates salçasını ekleyin ve malzemelerin birbiriyle bütünleşmesi için birkaç dakika daha kavurmaya devam edin.

Küp küp doğranmış taze domatesleri tencereye ekleyin ve malzemelerin iyice karışmasını sağlayarak pişirin.

Domatesler suyunu salıp yumuşamaya başladığında, sıcak suyu ya da tavuk suyunu yavaşça ekleyin.

Tencerenin kapağını kapatın ve çorbanın kısık ateşte 20 dakika boyunca pişmesine izin verin.

Pişirme süresi tamamlandıktan sonra çorbanızı bir kez daha karıştırın ve blender yardımıyla pürüzsüz bir kıvama getirin.

Çorbaya ılık sütü ekleyin ve hafifçe karıştırarak homojen bir karışım elde edin.

Daha sonra çorbanın kremsi dokusunu artırmak için krema ekleyin ve iyice karıştırın.

Çorbanızın lezzetini tuz ve karabiber ekleyerek tamamlayın.

Çorbayı bir kez daha kaynatın ve kaynama noktasına ulaştığında ocaktan alın.

Hazırladığınız domates çorbasını sıcak olarak kaselere bölüştürün ve dilediğiniz şekilde süsleyerek servis edin. Rendelenmiş kaşar peyniri harika bir seçim olabilir. REKLAM Köz Domates Çorbası Tarifi Malzemeler: 8 adet domates

2 adet soğan

1 adet kırmızı kapya biber

3 diş sarımsak (isteğe bağlı olarak)

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

1 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

4 su bardağı sıcak su ya da tavuk suyu

1 çay kaşığı pul biber

Yarım su bardağı süt (oda sıcaklığında) Köz Domates Çorbası Nasıl Yapılır? Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve taze domatesleri ile kapya biberleri ortadan ikiye keserek tepsiye yerleştirin.

Sarımsakları soyun ve domates yarıklarına nazikçe yerleştirin.

Kuru soğanı yuvarlak dilimler halinde kesin ve sebzelerin arasına dağıtın.

Karabiber, kekik, tuz ve bir tutam şekerden oluşan baharat karışımını küçük bir kapta hazırlayın.

Hazırladığınız baharat karışımını sebzelerin üzerine eşit bir şekilde serpin.

Tepsinizi 180°C'ye önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika boyunca sebzeler közleninceye kadar pişirin. Domateslerin suyunu çektiği göreceksiniz.

Közlenmiş sebzelerin kabuklarını soyun ve kenara alın.

Orta boy bir tencerede tereyağını eritin.

Eriyen yağa unu ekleyin ve hafif pembeleşene kadar kavurun.

Salçayı ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

Közlenmiş sebzeleri tencereye ekleyin ve karıştırın.

Yavaşça sıcak su ya da tavuk suyu ekleyin ve çorbanızı kaynamaya bırakın.

Kaynayan çorbayı blenderden geçirerek pürüzsüz bir hale getirin.

Gerekirse ekstra sıcak su ekleyerek çorbanın kıvamını ayarlayın.

Çorbayı 3-4 dakika daha kaynatın ve ardından pul biber, tuz ve ılık sütü ekleyerek son kez karıştırın.

Çorbanızı kısık ateşte 5 dakika daha pişirin.

Çorbayı kaselere alın ve üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin.

Salçalı Domates Çorbası Tarifi Malzemeler: 1 çorba kaşığı sıvı yağ

2 çorba kaşığı tereyağı

3 çorba kaşığı salça

2 çorba kaşığı un

Yarım bardak süt

3,5-4 Su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Pul biber

Nane

Salçalı Domates Çorbası Nasıl Yapılır? Bir tencereye tereyağı ve bir miktar sıvı yağı ekleyin ve ısıtın.

Eriyen yağların içine domates salçasını ilave edin ve salçanın kokusu açığa çıkana kadar orta ateşte kavurun.

Kavrulmuş salçanın üzerine yavaşça unu serpin ve bir çırpıcı ile hızla karıştırarak topaklanmayı önleyin.

Un ve salça karışımı homojen bir hale geldiğinde, yaklaşık 2 su bardağı soğuk su ekleyerek karışımın pürüzsüzleşmesini sağlayın.

Karışıma yavaşça sıcak su ilave edin ve çorbanın kıvamını ayarlayın.

Tuz ve tercihen karabiber, kekik gibi baharatları ekleyin ve çorbanın kaynamasını bekleyin, bu süreçte sürekli karıştırın.

Çorba kaynadıktan sonra, yarım bardak ılık sütü ekleyerek çorbaya kremsi bir dokunuş katın.

Çorbayı ocaktan alıp birkaç dakika dinlendirin.

Çorbayı sıcak servis kaselerine dökün.

Üzerine ince kıyılmış nane serpiştirin ve rendelenmiş kaşar peyniri ile zenginleştirin. Farklı çorba tarifleri

ÖNERİLEN VİDEO