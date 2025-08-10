Gelibolu'da 'Mavinin İzinde'

İş Sanat’ın Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan yapılan özel seçkileri sanatseverlerle buluşturduğu “Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri”, Türk resim sanatının güçlü temsilcilerini Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde bir araya getirdi.

Koleksiyondaki deniz peyzajlarından derlenen “Mavinin İzinde” başlıklı seçki, 9-10 Ağustos tarihlerinde Türkiye İş Bankası Gelibolu Şubesi’nde sergilendi. Seçkide I. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Müstahkem Mevkii Ressamlığı görevinde bulunan Mehmet Ali Laga ve Gelibolu doğumlu Elif Naci’nin yanı sıra Hasan Vecih Bereketoğlu, İbrahim Safi, Adil Doğançay, Ercümend Kalmuk ve Hikmet Onat’ın eserleri yer aldı. Seçkinin en özel parçası ise Feyhaman Duran’ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü mavi gözleri ve kararlı bakışlarıyla resmettiği “Kalpaklı Atatürk” portresi oldu.

İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten

İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten’in ev sahipliğinde açılan sergide sanat tarihçisi Doç. Dr. Ayşe Köksal sanatçılar ve eserler hakkında ziyaretçilere bilgi verdi. Sergide çocuklara yönelik atölye çalışmaları da düzenlendi.

Bir Sonraki Durak, Afyon Kocatepe Olacak

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin öğrenme programları kapsamında hayata geçirilen Anadolu Sergileri’nin Gelibolu’daki açılış konuşmasını İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten yaptı. “Koleksiyonumuzun en değerli parçalarından, Feyhaman Duran’ın ‘Kalpaklı Atatürk’ portresi başta olmak üzere, kıymetli sanatçılarımızın eserlerinden oluşan bu özel seçkiyi Gelibolu’da ziyaretçisi ile buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz,” diyen Üreten, Çal ve Milas’taki sergilerde olduğu gibi, bu seçkinin de yoğun ilgi çekeceğine inandıklarını söyledi.

Serginin, Mustafa Kemal komutasında kazanılan ve tarihimizde bir dönüm noktası olan I. Anafartalar Muharebesi’nin 110. yıldönümünde ziyarete açıldığını belirten Üreten, “Bu anlamlı sergiyle, başta Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale Savaşı’nın tüm kahramanlarını da saygı ve minnetle anıyoruz,” dedi. Ortak kültürel mirasımızı doğduğu topraklarda bugünün kuşaklarıyla buluşturan Anadolu Sergileri’nin bir sonraki etkinliği, 23-24 Ağustos tarihlerinde Türkiye İş Bankası Kocatepe Şubesi’nde düzenlenecek.