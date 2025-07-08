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        Haberler Sağlık "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp" için uygulama kılavuzları yayımlandı | Sağlık Haberleri

        "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp" için uygulama kılavuzları yayımlandı

        Sağlık Bakanlığı tarafından "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp" (GETAT) uygulamalarının güvenli kullanımını temin etmek ve rehberlik etmek amacıyla 15 kılavuz yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 11:25 Güncelleme: 08.07.2025 - 11:26
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        GETAT için uygulama kılavuzları yayımlandı
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        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, hem sağlık çalışanlarının bilgilendirilmesi hem de toplum sağlığının korunması adına rehber niteliği taşıyan kılavuzlar hazırlandı.

        Kılavuzlarla, akupunktur, apiterapi, fitoterapi, hipnoz, sülük, kayropraktik, kupa, larva, mezoterapi, proloterapi, osteopati, ozon, refleksoloji, homeopati ve müzikterapinin uygulama standartları belirlendi.

        Söz konusu kılavuzlar, alanında yetkin sağlık profesyonellerine yol gösterecek ve uygulamalarda kaliteyi artıracak.

        Kılavuza ve detaylı bilgilere, "https://shgmgetatdb.saglik.gov.tr/TR-109657/uygulama-kilavuzlari.html" adresinden ulaşılabiliyor.

        UYGULAMALAR MEVCUT SAĞLIK SİSTEMİNE ENTEGRE EDİLECEK

        Kılavuzlarla, geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamaları bilimsel temeller doğrultusunda standartlaştırılacak ve uygulayıcıların yetkinlikleri artırılacak.

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        Ayrıca, tüm kamu hastaneleri, özel hastaneler ve üniversite hastaneleri bünyesinde kurulan GETAT uygulama merkezi ve ünitelerine "getathekimim.saglik.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

        "GETAT Hekimim" internet sitesi, GETAT yönetmeliğince kabul edilen GETAT uygulamaları hakkında bilgilendirme sağlayacak.

        Anadolu tıbbının tarihçesinin de yer aldığı web sayfasında il veya uygulama alanı bazında filtreleme yapılabilecek. Platform, vatandaşların da erişimine açık olacak.

        Öte yandan, geleneksel tıp alanındaki bilgi ve deneyimin ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşılacağı 3. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi, 3-5 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

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