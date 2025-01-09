Gelecek, DEVA ve Saadet birleşiyor

Gelecek Partisi ile Saadet Partisi'nin Meclis'te kurduğu gruba milletvekili desteği veren DEVA Partisi'nin de katılımıyla üç parti "çatı parti" kuruluşunda anlaştı.

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Üç partinin genel başkanları Perşembe günü bir araya gelerek, partinin ismi, logosu ve kurucularını netleştirecek. Partinin kuruluş dilekçesinin ise Cuma günü İçişleri Bakanlığı'na verilmesi planlanıyor. Çatı partinin ismi için farklı isim seçeneklerinin tartışıldığı, ancak genel başkanların nihai kararı vereceği belirtiliyor. Kulislere göre, ağırlık kazanan isim ise "Yeni Yol Partisi" oldu.

"YENİ YOL İSMİ AĞIRLIK KAZANIYOR" Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır da 3 partinin birleşme kararı hakkında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Öncelikle DEVA Partisi'nden en az 2 milletvekilinin daha istifa edebileceği değerlendiriliyor. Hem CHP'ye hem de AK Parti'ye geçişler olabilir. Bir süredir gündemde olan bir mesele bu ve artık neticelendi. Saadet, DEVA ve Gelecek Parti bir mutabakata vardı. Artık resmiyete dönüşecek. Çok kısa bir süre içerisinde muhtemelen bugün de olabilir, partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verilecek ve bir çatı parti kurulacak. Yeni Yol Partisi olarak ifade ediliyor adı. Peki diğer partiler ne olacak? DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin kurumsal kimlikleri muhafaza edilecek. Bu partinin genel başkanları yine koltuklarında oturacaklar. Yani partiler kendilerini lağvetmeyecekler."

"YENİ İSTİFALAR YAŞANMASI MUHTEMEL" "Bütünüyle parlamentoda işbirliğini amaçlayan güçlü bir grup kurmayı amaçlayan bir hareket olacak. Kürsüde birbirlerine belli bir süre ayırabilecekleri gibi, bir hafta bir genel başkan diğer hafta bir genel başkan konuşabilir. Yeni partinin de bir lideri olacak elbette. O ismin de konuşması tercih edilebilir. Muhtemelen bu detaylar değerlendirilir. Bununla birlikte şöyle bir risk var. An itibariyle 27 dolayında her 3 partinin milletvekili sayısı var. Yeni istifalar yaşanması muhtemel. Bu istifalar acaba grubu tehlikeye düşürür mü? 20'nin altına düşebilir mi? Zira 7 milletvekili fazlası kaldı grupların. Dolayısıyla güçlü bir parti grubu kurmadan o grubun varlığını sorgulatacak bir duruma gelinir mi, Türk siyaseti elbette çok önemli gelişmelere gebe, neden olmasın olabilir."