26 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Online araştırma şirketi DORinsight, tüm dünyada yeni bir ekonomi oluşturan ve milyonlarca oyuncuyu sanal dünyada karşı karşıya getiren e-spor ile ilgili araştırmasını açıkladı. Araştırmaya göre katılımcıların çoğunluğu e-sporun sanal dünyanın yeni fenomeni olduğunu düşünüyor.
Yüzde 74’ü ise e-sporun futbol gibi geleceğin sporu olacağına inanıyor. 30 Mayıs-19 Haziran 2019 tarihleri arasında online olarak tamamlanan araştırmaya; Türkiye temsili, sosyo-ekonomik segmente mensup e-spor’u bilen 2258 kişi katıldı.
Hitay Holding bünyesinde 12 milyonun üzerinde kayıtlı üyesiyle faaliyet gösteren DORinsight’ın araştırmasından çıkan dikkat çeken sonuçlar şöyle oldu:
Yapılan araştırmada e-sporu bilen katılımcıların yüzde 62’si e-spor denilince akıllarına online video oyunlarının, yüzde 36’sı ise online spor bahis oyunlarının geldiğini belirtti.
GELECEĞİN FUTBOLU
Katılımcıların yüzde 81’i e-sporun sanal dünyanın yeni fenomeni olduğunu düşünüyor. Yüzde 74’ü de e-sporun futbol gibi geleceğin spor dalı olacağına inanıyor. Katılımcıların yüzde 53’ü e-sporu spor olarak görüyorken, yüzde 47’si spor olarak görmediğini söyledi.
TAKIM OYUNUNU ÖĞRETİYOR
Yüzde 61’i gençlerin e-spor oyuncusu olmasını faydalı bulduklarını, yüzde 53’ü de çocuklarının e-spor oyuncusu olmasını istediğini belirtti.
Katılımcıların yüzde 56’sı çocuk ve gençlerin e-spor ile takım oyunu öğrendiklerini düşünürken, yüzde 46’sı analitik düşünmeyi, yüzde 42’si gelecek teknolojilerine adapte olmayı, yüzde 39’u sosyalleşmeyi öğrendiklerini, yüzde 36’sı gelir sağladıklarını söyledi.
EN ÇOK BİLİNENİ LEAGUE OF LEGENDS
Katılımcıların yüzde 73’ü e-spor oyunlarından League of Legends’ı bilirken, yüzde 60’ı Counter-Strike: Global Offensive’ı, yüzde 32’si Starcraft’ı, yüzde 29’u Fortnite’ı, yüzde 28’i Dota 2’yi, yüzde 21’i ise Heroes of The Storm’u bildiklerini dile getirdi.
EN TANINMIŞI FENERBAHÇE 1907
Katılımcıların yüzde 54’ü Türkiye’deki e-spor takımlarından Fenerbahçe 1907’i duyduklarını, yüzde 51’i Galatasaray e-spor’u yüzde 46’sı Beşiktaş e-spor ‘u duyduklarını, yüzde 19’u Dark Passage’ı, yüzde 17’si Supermassive’i, yüzde 16’sı ise HWA Gaming’i duyduklarını belirtti.
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