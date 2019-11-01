Geleceğe Nefes Kampanyası nedir? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Geleceğe Nefes Kampanyası kapsamında 11 milyon fidan dikilecek. Peki, Geleceğe Nefes Kampanyasına bağış nasıl yapılır?

GELECEĞE NEFES KAMPANYASI NEDİR?

Türkiye 11 Kasım’a hazırlanıyor. 11 milyon ağaç, Türkiye’nin 81 ilinde doğayla buluşacak. Bir günde 11 milyon ağacın fidanı dikilecek.

Kampanya için internette, sayfa kuruldu geleceğenefes.com. Yurdun dört bir yanından gönüllüler buradan kampanyaya katılabiliyor. 11 milyon fidan dikimiyle Guiness Rekorlar Kitabı’na da girilmeye de çalışılacak. Bakan Pakdemirli, geleceğe nefes hareketinin başarıya ulaşması için toplumun da projeye sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Ekilen fidanlar, 3 yıl boyunca takip edilecek. Türkiye'nin asıl hedefi ise, 2023 yılına kadar 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak bakan destek için sivil toplum kuruluşlarına ve gönüllülere çağrıda bulundu.

GELECEĞE NEFES KAMPANYASINA BAĞIŞ NASIL YAPILIR?

https://www.ogemvak.org.tr/fidan-bagisi adresi üzerinden Fidan Bağışı kutucuğuna tıklamanız ardından bulunduğunuz şehir, Fidan Bağış Adedi ve Sertifika talebinizi doldurarak bağışınızı gerçekleştirebileceksiniz.

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