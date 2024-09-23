Gediz'de 260 metrelik kaydırak

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Kütahya'nın Gediz Murat Dağı Termal ve Kayak Merkezi'nde 260 metrelik renkli kaydırak, törenle açıldı.

"ÜLKEMİZİN EN UZUN RENKLİ KAYDIRAĞI"

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Ülkemizin en uzun renkli kaydırağını ilçemize kazandırmanın gururunu duyuyorum. Murat dağımız, üzerindeki doğal güzelliklerinin altındaki kaynaklardan daha değerli olduğunu hepimize göstermektedir" dedi.

"12 SÜRESİNCE TERCİH EDİLECEK BİR ALAN"

Başkan Akel, "Bu doğal güzelliklerin yanı sıra heyecan dolu bir yeniliği sizlere sunuyoruz. Gediz'in yarınına ve faydasına olacak yatırımları en doğru zamanda, en kısa sürede hayata geçirerek 12 ay süresince tercih edilecek harika bir alanı hizmete açıyoruz."

"TURİZMİN GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAYACAK" Tesisin ilçenin turizm potansiyelinin gelişmesine katkı sağlayacağını vurgulayan Başkan Necdet Akel, "Ülkemizin en uzun renkli kaydırağı tüm ziyaretçilerimizin aileleriyle birlikte keyifli ve adrenalin dolu anlar yaşayabileceği, güzel hatıralar biriktirebileceği bir tesis haline gelmiştir. Bu yatırımın hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. "İSTENEN MİKTARDA KAR YAĞMADI" Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, tesisin kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, iklim değişikliğinden dolayı istenen miktarda kar yağmadığı dile getirdi. RENKLİ GÖRÜNTÜLER Renkli kaydırağın açılışı Müftü Sebahattin Turan'ın duası eşliğinde gerçekleştirildikten sonra MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel'in kayak yapması renkli görüntülere sahne oldu.