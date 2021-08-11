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180 metre derinliğindeki mağarada keşfedildi! "Bilinmeyen bir kültüre işaret ediyor"

Gedikkaya Mağarası'ndaki kurtarma kazısı binlerce yıl öncesine ışık tutuyor

Bilecik'in İnhisar ilçesinde 180 metre derinliğindeki mağarada Bilecik Müze Müdürlüğünce iki yıl önce başlatılan kazıda, bölge arkeolojisi için önemli ipuçlarına ulaşıldı

11.08.2021 - 12:52 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Bilecik'in İnhisar ilçesinde yer alan Gedikkaya Mağarası'nda devam eden kurtarma kazısında, binlerce yıl öncesinden kalma taş ve kemik objeler gün ışığına çıkarıldı.

     

  • AA'nın haberine göre mağarada 2019 yılında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle Bilecik Müze Müdürlüğünce başlatılan kazı çalışması sürüyor.

     

  • Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Sarı'nın bilimsel danışmanlığında yürütülen çalışma kapsamında 180 metre derinliğindeki mağaranın ağız kısmından itibaren 30 metrelik alanda yaşam izlerine rastlandı.

     

  • Kentte 2016'dan itibaren arkeoloji alanında yüzey araştırmaları yapan Sarı, ekip olarak ilk kez 2017'de geldikleri mağarada kültür dolgusu belirlediklerini söyledi.

     

  • Kalkolitik Dönem'e (milattan önce 5000-3000) ait malzemelere ulaşmalarının ardından geçen yıl çok şaşırtıcı bir durumla karşılaştıklarını belirten Sarı, "Buradan aldığımız kömür örneklerinin ve kemiklerin radyokarbon analizleri yapıldı ve bunlar bize beklenmedik tarihler verdi. Mağarada günümüzden 16 bin 500 yıl önce, Üst Paleolitik Dönem'de ilk yerleşimler olmuş. Bu dolgularda 70 ok ucunu bir arada bulduk. Çeşitli taş aletler, kemikten objeler var" diye konuştu.

     

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