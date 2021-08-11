Bundan hareketle, mağarada çanak çömleksiz Neolitik Dönem ve Erken Neolitik Dönem'in yaşandığını saptadıklarına değinen Sarı, "Bu tabii çok ilginç ve beklemediğimiz bir durumdu. Çok net bir şekilde söyleyebiliriz ki bir taraftan bütün Doğu Akdeniz'den Batı Akdeniz'e, Levant bölgesinden Kafkaslar'a kadar bağlantı kurabileceğimiz, diğer taraftan da yerel özellikler gösteren bir kültürün varlığına şu aşamada işaret ediyor" bilgisini paylaştı.