Naime Sert nsert@haberturk.com

Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, Doğu Avrupa’da bir üretim üssü kurmayı hedeflediklerini söyledi. Hülya Gedik online medya buluşmasında yatırım için, Romanya ile Bulgaristan’ı değerlendirdiklerini, ibrenin Bulgaristan’dan yana olduğunu kaydetti. Kaynak, vana ve döküm alanında faaliyet gösteren, 90 ülkeye ihracat yapan Gedik Holding, Kasım 2019’da Azerbaycan’da fabrika açmıştı.

'HENDEK'E YAPTIĞIMIZ YATIRIMA DEVAM ETTİK'

Pandemi sürecinde üretime ve yatırımlarına devam ettiklerini vurgulayan Hülya Gedik ’’Hendek’e yaptığımız yatırım pandemi sürecinde de devam etti. Sakarya 2.Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 100 dönümlük arazide kurulu döküm ve vana üretim tesisinin yanına 150 dönüm üzerinde yeni bir elektrot üretim tesisi kurduk. Böylece Doğu Avrupa’dan Hindistan’a kadar, dünyanın en büyük kaynak makinesi ve sarf malzemelerinin üretim tesisini kurduk. Yeni dönemde yurtiçindeki tüm üretim tesislerimizi tek bir çatı altında toplayacağız. Buradaki süreç tamamlanmak üzere.’’ dedi. Gedik ikinci binayla birlikte yaptıkları yatırımın 100 milyon Euro’yu geçeceğini öngördü.

'EĞİTİM VADİSİ KURUYORUZ'



Pandemi sürecinde üniversite için yeni kampüs alanının inşaatına devam ettiklerini belirten Gedik şöyle devam etti: “Bizde spor bilimleri fakültesi var. Bir saha yaptık ve bu sahada inşallah milli takım için Türkiye’yi temsil edecek öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.Atletizm pistleri vb açık alanları tamamlamıştık. Pandemi döneminde binaların inşaatını da bitirdik. Yeni kampüs ile birlikte Gedik Meslek Yüksek Okulu ve Gedik Holding’in de bulunduğu Pendik’teki bu bölge yeni eğitim öğretim döneminde bir eğitim “hub”ı ; Gedik Eğitim Vadisi olarak hizmet verecek.’’

Üniversitenin yeni kampüsüne bugüne kadar 60- 70 milyon TL civarında yatırım yaptıklarını aktaran Gedik, yapacakları toplam yatırımın 200 milyon TL’yi bulacağını kaydetti. Gedik ’’Gedik Eğitim Vadisi üniversite-sanayi işbirliğinin en iyi örneklerinden biri olmaya aday’’ dedi.

‘PANDEMİYE YANITIMIZ ÜRETİME DEVAM ETMEK OLDU’

Pandemiye üretime devam ederek yanıt verdiklerini anlatan Gedik ’’Pandemi öncesi aldığımız siparişlerin tedariğine ara vermedik. İzinler aldık, hafta sonları bile çalıştık. Fazla mesai yaptık. Kendi e-ticaret platformumuzu kurduk. Ayrıca çeşitli dijital pazaryerlerini aktif olarak kullanmaya başladık. Çok iyi sonuçlar aldık. Buradaki operasyonumuzu daha da büyüteceğiz.’’ diye konuştu.

‘İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HARCAMALARIMIZ YÜZDE 7 ARTTI’

Gedik pandemi sürecinde iş sağlığı güvenliği için ayırdıkları bütçenin yüzde 7 oranında arttığını aktardı.

‘KUR ARTIŞINA KARŞI DOĞAL SİGORTAMIZ VAR’

Kur artışını da değerlendiren Gedik, ihracattan gelen gelirlerle bu kur artışlarını kompanse ettiklerini bunun kendileri için doğal sigorta olduğunu söyledi.

'VERGİ AZALTILSIN'

Türkiye’de kaynakçı yok denildiğini ve büyük projelerde Hindistan, Bangladeş ve Çin’den kaynakçı istihdam edildiğini belirten Gedik bunun o işçilerin maliyetinin daha düşük olmasından kaynaklandığını ifade etti. ’’Biz yaklaşık 60 yıldır kaynakçı yetiştiriyoruz. Binlercesini yetiştirdik. Hem mühendis hem teknisyen olarak. Uluslararası sertifikalar diplomalar verdik’’ diyen Gedik işveren üzerindeki vergi ve SGK yükünün azaltılmasını istedi. İstikrar Kalkanı’nı da değerlendiren Gedik döneminde çok güzel teşvikler oldu hükümetimizin vermiş olduğu. Başta kısa çalışma ödeneği, bundan faydalandık ama mücbir sebep deyince bu çok büyük bir polemik oldu aslında. Bazı sektörlere verilip bazı sektörlere verilmemesi tedarikçimizin mücbir sebepten faydalanırken, onun malını alıp başka bir ürüne çevirenlere verilmemesi eşitsizlik gibi göründü sanayiciler açısından. Bir çok STK’larda da anlattım, hiçbir şekilde bir sonuca ulaşmadık. Diğer yandan ilave gümrük vergisi geldi. Vergi iyi oldu ama bizim sektörde yüzde 10 seviyesinde gümrük vergisi caydırıcı değil. Bence daha yüksek olması lazım’’ diye konuştu.

‘HALKA ARZI DÜŞÜNMÜYORUZ’

Soru üzerine halka arzı düşünmediklerini söyleyen Gedik ’’Bunun yerine gelecek için kendimize uygun; dağıtım kanalımızı çeşitlendirecek, know-how ile şirketimize katma değer sağlayacak bir uluslararası ortakla işbirliği yapmak fikrine daha sıcak bakıyoruz’’ ifadesini kullandı.