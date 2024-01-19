Geçmişten günümüze: Sizi şaşırtacak 9 genel kültür bilgisi

ODAYA GİRDİĞİMİZİ NEDEN UNUTURUZ?

Anahtarlarınızı almak için üst kata koştunuz ancak yatak odasına vardığınızda aradığınızın onlar olduğunu unuttunuz. İşte bu durumun bir açıklaması var; psikolog Tom Stafford, bir odaya neden girdiğinizi unutmaya "kapı etkisi" adı verildiğini söylüyor. Yani, başka bir odanın eşiğinden adım attığımız anda beynimiz, bir önceki odadaki düşüncelerimizi arşivler ve yeni odadaki izlenimler ve görevler için yer açar.