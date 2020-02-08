92. Oscar Ödül Töreni her sene olduğu gibi bu sene de heyecanla bekleniyor. 2020 Oscar Ödülleri, 9 Şubat'ı 10 Şubat'a bağlayan gece sahiplerini bulacak. Ödül töreni öncesi de ünlüler Oscar'ın geleneksel kırmızı halı geçişinde boy gösterecek. Peki geçmişte ünlüler Oscar kırmızı halısında çıkarken hangi kıyafetleri tercih etmişlerdi? İşte 1999 yılından bu yana Oscar'ın unutulmaz kıyafetleri...