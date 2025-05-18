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        Haberler Sağlık Geçmeyen sivilceleriniz varsa sorun cildiniz değil de yumurtalıklarınız olabilir! İşte polikistik Over Sendromu ve sivilce arasındaki ilişki | Sağlık Haberleri

        Geçmeyen sivilceleriniz varsa sorun cildiniz değil de yumurtalıklarınız olabilir! İşte polikistik Over Sendromu ve sivilce arasındaki ilişki

        Sivilce sorunu bazen ergenlikte bazen de ileriki yaşlarda tekrar eden bir sorun olarak gündelik hayat kalitemizi ciddi oranda düşürür ve ondan kurtulmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırızdır. Ancak bazen bazı kadınlar ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar sivilcelerinden kurtulamamaktan şikayet edebilir. Böyle durumlarda başvurulması gereken yerlerden birinin de kadın doğum uzmanları olduğunu biliyor muydunuz?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2025 - 11:30 Güncelleme: 18.05.2025 - 11:30
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        Geçmeyen sivilcenin kaynağı yumurtalıklar olabilir!
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        Kaç yaşında olursak olalım cildimizi sivilcelerin kaplaması hiçbir zaman hoşumuza gitmez. Ergenlik döneminde hormonlarımızın hızlı değişimiyle ilk defa karşılaştığımız sivilceler yaşımız ilerlediğinde de bazen cildimiz yağlandığı için bazen yanlış kozmetik ürünleri kullandığımız için bazen ise kullandığımız ilaçların yan etkisi olarak ortaya çıkabilir.

        Sivilce sorunu bir dermatolojik sorun olarak bilinse de altında yatan neden her zaman dermotolojik bir neden olmayabilir. Özellikle kadınlar arasında çok yaygın olan bir neden daha vardır. Polikistik over. Sizin değilse bile etrafınızda birilerinin muhakkak bir türlü geçmeyen sivilceleri yüzünden kadın doğum uzmanına yönlendirildiğini duymuşsunuzdur. Çünkü polikistik over sendromunun yol açtığı aknenin tedavisi ancak bu hastalığın tedavisiyle mümkün olabilir...

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        POLİKİSTİK OVER NEDİR?

        Sivilcelerin neden ve nasıl oluştuğunu yazının ilerleyen bölümlerinde paylaşacağız ama onun öncesinde bu yazının yazılmasına yol açan polikistik over kaynaklı sivilcelerin oluşmasına neden olan hastalığa bir bakalım. Polikistik Over Sendromu ya da tıp dünyasında anıldığı kısaltmasıyla PCOS, bir kadınlar hastalığıdır. Kadınların yumurtalıklarındaki hormon dengesizliğine bağlı olarak adet düzensizliği, tüylenme, sivilce ve kısırlık gibi sorunlara yol açan yaygın bir hormonal bozukluk olarak da tanımlanır.

        Kadınların üremesini sağlayan yumurtalıklarda çok sayıda küçük, iyi huylu foliküller vardır. Bu foliküller halk arasında kist olarak bilinir. Polikistik over sendromunda her zaman kist olması da gerekmez ancak bu sendrom kadınların vücudundaki androjen hormonunu yükseltir. Androjen hormonu yani halk arasındaki ismiyle erkeklik hormonu seviyeleri yükseldiğinde de bu yukarıdaki belirtiler ortaya çıkar.

        POLİKİSTİK OVER İLE SİVİLCELERİN İLİŞKİSİ NEDİR?

        Biliyorsunuz, cildimizin altında yağ bezeleri ve bu yağ bezeleriyle cilt arasında açık kanallar bulunur. Bu kanallar açık olduğunda herhangi bir sorun olmaz ama ne zaman ki yağ bezeleriyle cilt arasındaki açık kanallar tıkanır, o zaman cilt üzerinde sivilceler meydana gelir. Yan, yağ bezeleri ne kadar çok yağ üretirse cildimizde sivilceyle karşılaşma ihtimalimiz o kadar yüksek..

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        Polikistik over sendromunun sivilceyle ilişkisi de tam olarak bu denklemde ortaya çıkıyor. Polikistik over sendromunun kadınların vücudundaki androjen hormonlarını artırdığını söylemiştik. Artan erkeklik hormonlarının vücuttaki etkilerinden biri de yağ bezlerinin daha fazla yağ üretmesine neden olması. Androjen hormonları hem yağ üretimini artırır hem de cildin yenilenme hızını düşürür. Bu da yağ bezeleriyle cilt arasındaki açık kanalların çabucak tıkanmasına yol açar.

        Polikistik over sendromunun neden olduğu sivilceler çok şiddetli olabilir. Bu yoğun sivilcelere dermotolojik tedaviler yetersiz kalabilir ve bu rahatsızlıkla mücadele eden kadın hastalar için doğum kontrol ilaçlarının kullanılması da mümkün olur. Polikistik over sendromunun sivilceyle birlikte bir diğer yaygın belirtisi de vücuttaki tüylenmenin artması olabilir. Eğer uzun süredir geçmeyen sivilcelerden muzdarip bir kadınsanız bu ihtimali göz önüne alabilirsiniz.

        Görsel Kaynak: ShutterSttock

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