GECENİN UCUNDA YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Macide, Kazım’ın baskılarına daha fazla dayanamamış ve sonunda boşanmaya karar vermiştir. Ancak Macide’nin bu resti Kazım’ı hem çok üzmüş hem de çok zor bir duruma düşürmüştür. Ahmet’in yanında Serra’yla ortaya çıkışı da her şeyin üstüne tuz biber olmuş, Kazım’ın hayatı iyice arapsaçına dönmüştür. Çözülmeyi bekleyen bunca sorunun arasında Kazım, Macide’yi kararından döndürmeyi başarsa da artık karşısında bambaşka bir Macide görecektir. Macide artık Kazım’ın onu istediği yere savurmasına izin vermeyecek, kendi istediklerini bir bir hayata geçirmeye başlayacaktır.