İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü araçlara yönelik denetim yaptı. Denetimler sırasında, 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü polis ekipleri ve yayaların üzerine motosikletini sürerek kaçmaya çalıştı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü polisleri Kadıköy'de araçlara yönelik trafik denetimleri gerçekleştirdi. Ekiplerin, Bostancı sahil yolu üzerinde saat 21.00 sıralarında denetimleri gerçekleştirdikleri sırada "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü Furkan Çakar, motosikletini polis ekipleri ve yayaların üzerine sürerek kaçmaya çalıştı.

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Motosikletli bir trafik polisinin takibiyle kısa sürede yakalanan Furkan Çakar'ın, yapılan denetimlerde 1,19 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücü, kaldırım üzerinde motorlu araç sürmekten 951 TL, polisin "dur" ihtarına uymaması nedeniyle 951 TL, kask takmamak nedeniyle 436 TL, alkollü araç kullanmaktan ise 4064 TL idari para cezasına çarptırıldı. Motor sürücüsü Çakar'ın ehliyetine ise 6 ay süreyle el konuldu.

Öte yandan, kullandığı motosiklet trafik polis ekipleri tarafından bağlanarak, yediemin otoparkına çekildi. Alkollü motosiklet sürücüsü Furkan Çakar hakkında adli işlem de başlatıldı. Trafik polis ekipleri tarafından gözaltına alınan alkollü sürücü, Göztepe Polis Karakoluna götürüldü.

'ENGELLİ ÇOCUK BANA EMANET'

Alkollü motosiklet sürücüsü Furkan Çakar, arkasında kendisiyle birlikte seyahat eden arkadaşının engelli olduğunu söyledi. Engelli arkadaşının kendisine emanet edildiğini belirterek trafik polislere arkadaşının nerede olduğunu sordu. Alkollü sürücü, hakkında işlem yapıldığı sırada, görüntü alan gazetecilere saldırmaya çalıştı.