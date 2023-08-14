Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Gece yarısı ilçeyi saran koku, ekipleri alarma geçirdi!

        Ekipler alarma geçti! Çorlu'da gece yarısı "ağır koku" operasyonu!

        Tekirdağ Çorlu'da gece yarısı ilçeyi saran ağır koku ekipleri alarma geçirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden ekipler, ilçede 12 fabrikaya incelemeler yapıp numune aldı. Alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 14:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gece yarısı ilçeyi saran koku, ekipleri alarma geçirdi!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde son günlerde çevreye ağır kokuların yayılması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, 12 fabrikada denetim yaparak, atık sularından numune aldı.

        DHA'nın haberine göre Çorlu'da son günlerde çevreye yayılan ağır kokuların artması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne çok sayıda ihbar yapıldı.

        12 İŞLETME İNCELENDİ

        İhbar üzerine müdürlük ekipleri, Esentepe Mahallesi'ne Mobil Hava Kalitesi İzleme İstasyonu kurdu. İstasyondan alınan veriler üzerine müdürlükten 3 ayrı ekip, kokuya neden olabileceği düşünülen 12 işletmeye gece yarısı eş zamanlı operasyon düzenledi.

        REKLAM

        NUMUNELER ALINDI ÖLÇÜMLER YAPILDI

        Gece boyunda süren denetimlerde, fabrikaların atık su hatlarından numuneler alınıp, ölçümler yapıldı. Alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

        Yetkililer, gelen sonuçlara göre, havayı kirlettiği belirlenen tesisler hakkında işlem yapılacağını söyledi.

        REKLAM
        #haberler
        #Çorlu
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstan"bulut"!
        İstan"bulut"!
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Ünlü oyuncu tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı
        Ünlü oyuncu tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı
        Yabancı uyruklu sahte doktorlara kelepçe!
        Yabancı uyruklu sahte doktorlara kelepçe!
        Fenerbahçe'nin en pahalı transferi
        Fenerbahçe'nin en pahalı transferi
        Doğal yaşamın umudu!
        Doğal yaşamın umudu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin hakkını ihmal etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin hakkını ihmal etmeyeceğiz
        Büyükşehirlerde nüfus azalmaya başladı
        Büyükşehirlerde nüfus azalmaya başladı
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        16 kişi hayatını kaybetmişti! Savcının istediği ceza belli oldu!
        16 kişi hayatını kaybetmişti! Savcının istediği ceza belli oldu!
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Silodaki patlamada can kaybı arttı!
        Silodaki patlamada can kaybı arttı!
        Sahnede sıra kavgası
        Sahnede sıra kavgası
        "Zamana ihtiyacı var"
        "Zamana ihtiyacı var"
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        'Çok ağır konuşurum'
        'Çok ağır konuşurum'
        Jetsurf hüneri
        Jetsurf hüneri
        Evdeki hesap, Fransa'ya uymadı!
        Evdeki hesap, Fransa'ya uymadı!
        Habertürk Anasayfa