GECE ÖKSÜRÜK KRİZİNİ NE GEÇİRİR?

Gece öksürüğü çeşitli hastalıkların belirtisi olabilir. En çok görülen nedenleri arasında soğuk algınlığı ya da grip gibi viral enfeksiyonlar yer alır. Boğaz öksürmekten tahriş olduğu için iyileşme süreci uzar. Solunum yolu da hassas bir yapıya sahip olduğu için ve geceleri boğaz kuru kaldığı için öksürük artar. Geceleri öksürüğün daha az olması için yapabilecekleriniz şu şekildedir;

Çift yastıkla uyumak,

Başı yüksek tutmak,

Su içtikten sonra yatmak,

Uyuduğunuz ortamı uyku öncesi havalandırmak,

Yatak odasına havalandırıcı almak.