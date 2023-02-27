GECE ÖKSÜRÜĞÜNE NE İYİ GELİR?
Çok sık gece öksürüğü yaşıyorsanız ilk olarak sağlık kontrollerinizi yaptırmanızı öneririz çünkü bu öksürüklerin altında yatan başka bir hastalık var ise mutlaka tedavisi bir hekim tarafından uygulanmalıdır. Genel sağlığınızda bir problem yok ise şu yöntemleri uygulayabilirsiniz;
Nemlendirici cihazlar kullanabilirsiniz,
Yatak odasının toz oluşumunu engellemelisiniz,
Yastıklarınızı sık sık değiştirmelisiniz,
Yatak odasında tüylü halılar bulundurmamalısınız,
Nevresimlerinizi sık sık değiştirmelisiniz,
Sigara tüketiminizi tamamen bırakmalı ya da azaltmalısınız.