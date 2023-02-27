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Gece öksürüğünden şikayetçi olanlar dikkat! Bu yöntemler derdinize deva olabilir!

Grip, soğuk algınlığı, faranjit, ve nezle hastalıklardan sonra geçmeyen kuru öksürük özellikle geceleri nüksettiği için oldukça rahatsız edici olabiliyor. Vücudun gösterdiği bir refleks olan öksürüğe iyi gelen, boğazını yumuşatan ve şikayetlerinizi giderecek bazı yöntemleri haberimizin devamında sizler için derledik.

Giriş: 27.02.2023 - 18:49 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Öksürük aslında vücuttan yabancı maddelerin atılmasını sağlayan bir reflekstir. Grip, farenjit, soğuk algınlığı ve nezle gibi hastalıkların sebebiyet verdiği öksürüklerde mukus üretimi arttığı için boğaz tahriş olmaktadır. Bu nedenle uzmanlar kişiyi rahatlatıcı bazı yöntemler hakkında sık sık bilgi vermektedir. İşte özellikle gece öksürüğünden sizi kurtarabilecek uygulamalar…

  • GECE ÖKSÜRÜK KRİZİNİ NE GEÇİRİR?

    Gece öksürüğü çeşitli hastalıkların belirtisi olabilir. En çok görülen nedenleri arasında soğuk algınlığı ya da grip gibi viral enfeksiyonlar yer alır. Boğaz öksürmekten tahriş olduğu için iyileşme süreci uzar. Solunum yolu da hassas bir yapıya sahip olduğu için ve geceleri boğaz kuru kaldığı için öksürük artar. Geceleri öksürüğün daha az olması için yapabilecekleriniz şu şekildedir;

    Çift yastıkla uyumak,

    Başı yüksek tutmak,

    Su içtikten sonra yatmak,

    Uyuduğunuz ortamı uyku öncesi havalandırmak,

    Yatak odasına havalandırıcı almak.

  • GECE ÖKSÜRÜĞÜNE NE İYİ GELİR?

    Çok sık gece öksürüğü yaşıyorsanız ilk olarak sağlık kontrollerinizi yaptırmanızı öneririz çünkü bu öksürüklerin altında yatan başka bir hastalık var ise mutlaka tedavisi bir hekim tarafından uygulanmalıdır. Genel sağlığınızda bir problem yok ise şu yöntemleri uygulayabilirsiniz;

    Nemlendirici cihazlar kullanabilirsiniz,

    Yatak odasının toz oluşumunu engellemelisiniz,

    Yastıklarınızı sık sık değiştirmelisiniz,

    Yatak odasında tüylü halılar bulundurmamalısınız,

    Nevresimlerinizi sık sık değiştirmelisiniz,

    Sigara tüketiminizi tamamen bırakmalı ya da azaltmalısınız.

  • UYURKEN ÖKSÜREN ÇOCUK İÇİN NE YAPILABİLİR?

    Çocuklarda olan gece öksürüklerin başlıca nedenleri arasında gribal enfeksiyonlar ve alerjiler yer alır. Fakat astım, reflü gibi nedenleri aradan çıkarabilmek için sağlık kontrollerini yaptırmanızı öneririz. Eğer çocuğunuzun bir problemi yok ise yatmadan önce boğazını rahatlatmak için ılık su, ballı ılık süt ya da ıhlamur içirtebilirsiniz. Reflüden kaynaklı öksürüğü var ise, yatmadan 2-3 saat önce yemek yememesi gerekmektedir.

  • YATIŞ ŞEKLİNİZ ÖKSÜRÜĞÜ KESEBİLİR

    Gece öksürüklerinde yattığınız pozisyona göre öksürüğünüz azalabilir. Örneğin başınızı çift yastıkla yüksekte tutmak öksürüğünüzün şiddetini azaltacaktır. Bunun yanında yatmadan önce odanızı havalandırmak ya da oda nemlendirici cihazlardan kullanmak işinize yarayabilir.

  • ZENCEFİL, BAL VE KARANFİL

    Karanfilin içerisindeki bileşenler, ağız, burun ve boğaz yolu iltihaplarında, antiseptik ve ağrı hissini azaltıcı etkiye sahiptir. Zencefilin içerisinde bulunan bileşenler ise iltihap giderici etkiye sahiptir. 1 yemek kaşığı bal, 1 çay kaşığı kadar toz zencefil ve 1 çay kaşığı kadar karanfil ile bu karışımı tüketebilirsiniz. İsterseniz içerisine limon ilave ederek günde 1-2 tatlı kaşığı tüketebilirsiniz.

     

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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