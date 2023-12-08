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        Haberler Sağlık Gece acıkınca tüketebileceğiniz sağlıklı besinler

        Gece acıkınca tüketebileceğiniz sağlıklı besinler

        Geceleri acıkınca, sağlıksız atıştırmalıklara yönelmek kolaydır. Ancak, bu durum, kilo alma, uyku sorunları ve hatta bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Uzmanlara göre geceleri acıkınca tüketebileceğiniz birçok sağlıklı besin var, bu besinler, hem doyurucu hem de besleyicidir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2023 - 14:19 Güncelleme: 08.12.2023 - 14:19
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        • 1

          YOĞURT

          Uzman diyetisyenler akşam yemeğini genellikle 19.00'dan önce tüketilmesini tavsiye eder. Ancak beslenme rutinine yeni alışan kişiler veya bazı dönemler daha sık acıkabilenler belirli bir saatten sonra bir şeyler atıştırmak isteyebilir.

          Bu gibi durumlarda porsiyon kontrolü yaparak tüketilebilecek sağlıklı besinler bulunuyor. Bunlardan birisi de yoğurttur. Yoğurt hem uzun süre tok tuttuğu için hem de kan şekerini kontrollü yükseltiği için geceleri yenebilir.

        • 2

          GALETA VE PEYNİR

          Galeta ve peynir ikilisi yine porsiyon kontrolü yapılarak geceleri tüketilebilen besinlerden birisidir. Genellikle iki adet galeta ve bir kibrit kutusu büyüklüğünde peynir tercih edilir. Ancak bu tip gece atıştırmalıkları seçilmeden önce yine bir uzmana danışılması gerekir çünkü diyabet hastalarına daha farklı atıştırmalıklar önerilebilir.

        • 3

          SALATALIK VE HAVUÇ

          Gece rahatlıkla tüketebileceğiniz sebzelerden birisi olan salatalık ve havuç kan şekerini dengeleyerek kısa süreli tokluk hissiyatı sağlayacaktır.

        • 4

          PATLAMIŞ MISIR

          Geceleri sadece 1 su bardağı kadar patlamış mısır yemek kan şekeri oranınızı dengeler.

        • 5

          KEFİR

          Doyurucu besinlerden birisi olan kefir gece tüketilebilen atıştırmalıklardan birisi olabilir.

        • 6

          KIZILCIK VİŞNE

          Kan şekerini dengeleyen kızılcık vişnenin istenirse suyu da tüketilebilir.

        • 7

          CEVİZ

          3-4 adet ceviz yemek kısa süreli tokluk hissiyatı sağlar.

        • 8

          BADEM

          Bir avuç çiğ bademi gece atıştırmalığı olarak tüketmek kan şekerini dengeleyecektir.

        • 9

          TARÇINLI SÜT

          Tarçınlı süt hem tatlı isteğinizi azaltır hem de uzun süreli tokluk hissiyatı sağlar.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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