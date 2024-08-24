Gebze'de motosiklet hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kocaeli Gebze'de hafif ticari araca çarpan motosiklet, ardından bariyerlere vurdu. Kazada motosikletten savrulan yolcu öldü, motosiklet sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araca çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Caner K. idaresindeki motosiklet D-100 karayolu Ankara istikameti Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde önünde seyreden F.Y. yönetimindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.
POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
AA'nın haberine göre; çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet bariyere çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
MOTOSİKLETTEKİ YOLCU ÖLDÜ
Sağlık ekipleri motosikletteki yolcu Cem Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı motosiklet sürücüsü Caner K. ise ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle karayolunun Ankara istikametinde ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.