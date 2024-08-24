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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gebze'de motosiklet hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Gebze'de motosiklet hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        Kocaeli Gebze'de hafif ticari araca çarpan motosiklet, ardından bariyerlere vurdu. Kazada motosikletten savrulan yolcu öldü, motosiklet sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 04:11 Güncelleme: 24.08.2024 - 04:13
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        Motosiklet hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araca çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Caner K. idaresindeki motosiklet D-100 karayolu Ankara istikameti Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde önünde seyreden F.Y. yönetimindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.

        POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        AA'nın haberine göre; çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet bariyere çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        MOTOSİKLETTEKİ YOLCU ÖLDÜ

        Sağlık ekipleri motosikletteki yolcu Cem Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı motosiklet sürücüsü Caner K. ise ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle karayolunun Ankara istikametinde ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #kocaeli
        #Gebze
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