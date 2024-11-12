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        Haberler Bilgi Gündem Gebze Belediyesi 60 zabıta memuru alımı başvuru tarihleri, sözlü uygulamalı sınav yeri, zamanı, şartları

        Gebze Belediyesi 60 zabıta memuru alıyor! Kimler zabıta memuru olmak için başvurabilir?

        Gebze Belediyesi, bünyesinde istihdam etmek için 60 zabıta memuru alacak. Başvuru yapacak adaylarda; kadınların en 1.60 erkeklerin ise en az 1.67 boy uzunluğuna sahip olması, KPSS'den az 60 alması, B sınıfı ehliyet ve yükseköğrenim şartı aranıyor. İlk başvuru sürecinden sonra adaylar sözlü ve uygulamalı olmak üzere sınava tabi tutulacak. İşte, Gebze Belediyesi zabıta alımı başvuru tarihleri ile sınav tarihi ve yeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 14:28 Güncelleme: 12.11.2024 - 14:28
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        • 1

          Kocaeli ili Gebze Belediye Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 60 zabıta memuru alınacak. KPSS P3/P93 puan türünden en az 60 alması gereken adaylardan ön lisans veya lisans mezuniyeti ve en az B sınıfı sürücü belgesi sahipliği isteniyor. İşte, Gebze Belediyesi zabıta alımı detayları...

        • 2

          GEBZE BELEDİYESİ 60 ZABITA MEMURU ALACAK

          Kocaeli ili Gebze Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere; KPSS sınavından P3 ve P93 puanına göre kadın ve erkek toplamda 60 zabıta memuru alınacak.

        • 3

          GEBZE BELEDİYESİ 60 ZABITA MEMURU BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

          Adaylar başvuru belgelerini 25/11/2024-29/11/2024 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde; Cumhuriyet Mah. Necip Fazıl Cad. No:102 Gebze/Kocaeli adresinde bulunan Gebze Belediyesi Eray Şamdan Spor Salonu başvuru merkezine teslim etmeleri gerekiyor. Başvuruların şahsen yapılması zorunlu.

          Zabıta memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü ve uygulamalı sınav 09/12/2024-20/12/2024 tarihleri arasında Cumhuriyet Mah. Necip Fazıl Cad. No:102 Gebze/Kocaeli adresinde bulunan Gebze Belediyesi Eray Şamdan Spor Salonunda yapılacak.

        • 4

          GEBZE BELEDİYESİ 60 ZABITA MEMURU ALIM ŞARTLARI

          a) Türk vatandaşı olmak,

          b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

          c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

          d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

          e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

          f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

          g) Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.

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