Gebelikte kozmetik kullanımına dikkat!

Davarcı, "Gebelikte kullanılan kozmetik ürünlerin içerikleri bebeğin sağlığını doğrudan etkileyebilir. Özellikle fetal dönemde bu kimyasallar, endokrin sistemden gelişimsel bozukluklara kadar birçok soruna yol açabilir. Bu durum düşük, ölü doğum, intrauterin gelişim geriliği ve doğuştan anomalilere neden olabilir" dedi.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Erkan Davarcı, gebelikte cilt bakımı ve güvenli kozmetik kullanımıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

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Uzm. Dr. Davarcı, gebelik döneminde kullanılan kozmetik ürünlerin içeriklerinin dikkatle incelenmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Cilt üzerinden emilen kimyasal içerikler kan dolaşımına karışarak plasentayı geçebilir ve bebeğin sağlığını etkileyebilir. Özellikle fetal dönemde bu kimyasallar, endokrin sistemden gelişimsel bozukluklara kadar birçok soruna yol açabilir. Bu durum düşük, ölü doğum, intrauterin gelişim geriliği ve doğuştan anomalilere neden olabilir."

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Farmakolojik ajanların güvenilirlik değerlendirmelerinde genellikle FDA tarafından C kategorisinde sınıflandırıldığına dikkat çeken Dr. Davarcı, kozmetik ürünlerin gebelikte kullanımı konusunda temkinli olunması gerektiğinin altını çizdi.

KAÇINILMASI GEREKEN KOZMETİK ÜRÜNLER

Hamilelikte cilt bakımı yaparken ürünlerin içeriğine özen gösterilmesi gerektiğini belirten Uzm. Dr. Davarcı, özellikle şu maddelerden kaçınılmasını önerdi: "Paraben, phthalate, retinoidler, salisilik asit, formaldehit ve nanomateryaller içeren güneş kremleri."

Davarcı, güneş koruyucu seçiminde, titanyum dioksit ve çinko oksit gibi mineral filtreler içeren, 50 SPF ve üzeri ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

ÇATLAKLARLA MÜCADELEDE DOĞAL YÖNTEMLER

Hamilelikte hormonlar, kilo artışı ve cildin gerilmesi nedeniyle çatlakların oluşmasının yaygın olduğunu belirten Uzm. Dr. Davarcı, genetik faktörlerin de etkili olduğunu ifade ederek şu önerilerde bulundu: "Hamileliğin ilk günlerinden itibaren düzenli olarak cildi nemlendirmek, elastikiyetini artırır ve çatlak oluşum riskini azaltır. Doğal yağlar veya gebelik için özel formüle edilmiş ürünler tercih edilmelidir. Dermatolog desteğiyle doğru ürün seçimi, bu süreçte cilt sağlığını korumanın en etkili yoludur."

"BİLİNÇLİ TERCİHLER YAPIN"

Uzm. Dr. Davarcı, hamilelik döneminde kullanılan her ürünün hem anne hem de bebek sağlığı açısından güvenilir olmasının önemine dikkat çekerek şu tavsiyeyi verdi: "Anne adayları, ürün tercihlerini dermatologlarıyla birlikte yapmalı ve bilinçli seçimler yapmalıdır. Güvenilir markalar ve doğal içerikli ürünler, hem annenin cilt sağlığını koruyacak hem de bebeğin gelişimini olumsuz etkileyen faktörleri minimize edecektir."