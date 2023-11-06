Gazze'ye gece boyu yoğun saldırı: Hastaneler hedef alındı!

"HİÇ KİMSENİN KUZEYDEN GÜNEYE YA DA GÜNEYDEN KUZEYE GİTMESİNE İZİN VERMİYOR"

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, "İşgalci İsrail üç gündür Gazze Şeridi'nde hiç kimsenin kuzeyden güneye ya da güneyden kuzeye gitmesine izin vermiyor ve ayrıca Mısır tarafından onaylanan yaralıların çıkışı konusunda Mısır, Birleşmiş Milletler (BM) ve Kızılhaç ile iletişim kurmamıza rağmen yaralıların çıkışını engelliyor." dedi.