Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Gazze'ye bombardıman sürüyor! Halkın yüzde 70'i evini terk etti

        Gazze'ye bombardıman sürüyor! Halkın yüzde 70'i evini terk etti

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken, Gazze'ye yoğun bombardıman gece boyu sürdü. Gazze'de yaşayan halkın yüzde 70'i, İsrail saldırıları sebebiyle evlerini terk etmek zorunda kaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 09:14 Güncelleme: 07.11.2023 - 09:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İsrail savaş uçakları ve topları, Gazze Şeridi'nin yönelik savaşın ikinci ayına girerken kentin çeşitli bölgelerinde sivil vatandaşların evlerini hedef aldı, aralarında çocuklar ve kadınların olduğu onlarca sivil Filistinlinin ölümüne neden oldu.

        • 2

          Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın Gazze'deki gelişmeleri aktardığı haberine göre, Rafah kentindeki Şabbura Mülteci Kampı'nda el-Hamayde ailesinin evini hedef alan İsrail uçakları, biri kadın 5 kişiyi öldürdü.

        • 3

          HALKIN YÜZDE 70'İ EVİNİ TERK ETTİ

          Gazze Şeridi'nde yaşayan halkın yüzde 70'inin İsrail saldırıları sonucu evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

        • 4

          Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'nde yaşayanların yüzde 70'inin yerlerinden edildiğini söyledi.

        • 5

          Halkın yaklaşık yüzde 2'sinin ölüm ya da yaralanma şeklinde İsrail saldırılarına maruz kaldığını belirten Maruf, "İsrail saldırıları başladığından bu yana Gazze'deki hastaneler her 1 dakikada bir yaralı ve her 1 saatte 15 şehit kabul ediyor. Bunların ortalaması ise 6'sı çocuk ve 5'i kadın olmak üzere her bir saatte hastaneye getiriliyor." diye konuştu.

        • 6

          "Gazze'ye 30 bin ton patlayıcı atıldı, her 1 kilometreye 82 ton patlayıcı düşüyor." diyen Maruf, kentteki hastanelerin yarısının ve ilkyardım merkezlerinin yüzde 62'sinin hizmet dışı kalarak çalışmalarını durdurduğunu vurguladı.

        • 7

          Maruf, kentteki okulların yüzde 33'ünün saldırılardan hasar gördüğünü, yaklaşık yüzde 9'unun hizmet dışı kaldığını, camilerin ise yüzde 14'ünün zarar gördüğünü, yüzde 5'inin de tamamen yıkıldığını dile getirdi.

        • 8
        • 9
        • 10
        • 11

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dehşet kameraya yansıdı! 3 kişi tutuklandı! Acil servis ringe döndü!
        Dehşet kameraya yansıdı! 3 kişi tutuklandı! Acil servis ringe döndü!
        1.6 milyon EYT’linin aylığı bağlandı
        1.6 milyon EYT’linin aylığı bağlandı
        G.Saray'ın Bayern 11'i netleşiyor
        G.Saray'ın Bayern 11'i netleşiyor
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Cani tutuklandı!
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Cani tutuklandı!
        İlk maaşını almadan yeni iş aramak
        İlk maaşını almadan yeni iş aramak
        66 ilde 'Mercek' operasyonu! 715 gözaltı
        66 ilde 'Mercek' operasyonu! 715 gözaltı
        Tabloya çekiçli saldırı!
        Tabloya çekiçli saldırı!
        İtalya, Arnavutluk’a göç merkezleri kuracak
        İtalya, Arnavutluk’a göç merkezleri kuracak
        Netanyahu'dan ateşkes açıklaması
        Netanyahu'dan ateşkes açıklaması
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Polat çifti soruşturmasında kayyım talebi!
        Polat çifti soruşturmasında kayyım talebi!
        Siirt'te feci kaza!
        Siirt'te feci kaza!
        CHP Parti Meclisi belli oldu
        CHP Parti Meclisi belli oldu
        Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!
        Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Habertürk Anasayfa