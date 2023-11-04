Gazze'deki korkunç manzara uydu görüntülerine yansıdı: 1000'den fazla krater

İngiliz Guardian'ın ağır bombardımanların ardından kuzey Gazze Şeridi'ndeki uydu görüntüleri üzerinde yaptığı analizde yaklaşık 10 kilometrekarelik alanda uzaydan görülebilen 1000'den fazla krater tespit edildi.

Habere göre sadece yarım kilometre genişliğindeki bir alanda bile bazıları 13 metrelik olan yaklaşık 100 krater görülebiliyor.

HASTANE VE OKULLAR HİZMET DIŞI KALDI

Yakın zamanda meydana gelen bir bombalama nedeniyle bölgedeki en az bir hastane ve üç okul hizmet dışı kaldı. 30 Ekim'de çekilen görüntüdeki diğer binalar tamamen yerle bir edilmiş ve moloz yığınına dönüştürülmüş halde olduğu net bir şekilde belli oluyor.

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İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'de 1400 kişinin ölümüne yol açan saldırısı sonrası başlatılan saldırılarda, 8 binden fazla mühimmat kullandığını ve Gazze'de 12 binden fazla hedefi vurduğunu açıkladı. Bu, ABD'nin Afganistan'daki operasyonları sırasında bir yılda hedef aldığından daha fazla.