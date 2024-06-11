Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Gazze'deki çatışmalarda bir İsrail askeri daha öldü | Dış Haberler

        Gazze'deki çatışmalarda bir İsrail askeri daha öldü

        İsrail basını, dün Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda Givati ​​Tugayı'ndan bir İsrail askerinin öldüğünü duyurdu. İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde köye düzenledikleri baskındaysa 4 Filistinli hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 01:43 Güncelleme: 11.06.2024 - 01:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bir İsrail askeri daha öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kanal 7'nin haberine göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın merkezinde 28 Yahudi yerleşim birimini kapsayan "Matti Benjamin" yerleşim konseyinden yapılan açıklamada, Givati ​​Tugayı'nda görevli İsrail askeri Yair Lavin'in, dün Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.

        Açıklamada, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, İsrail ordusu da henüz bir açıklama yapmadı.

        İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 294'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 664 askeri öldürüldü.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 124 Filistinli öldürüldü, 84 bin 712 kişi yaralandı.

        REKLAM

        BATI ŞERİA'DA 4 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

        Ramallah kentine bağlı Kefr Nima köyü Meclis Başkanı Rıfat Halife, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Ramallah'ın batısında yer alan köye düzenlediği baskında ayrım gözetmeksizin rastgele ateş açtığını belirtti.

        Halife, saldırıda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, bazılarının durumu ağır 8 kişinin yaralandığını ifade etti.

        Köy Meclisi Başkanı Halife, İsrail askerlerinin bir araca ateş açmasının ardından köydeki Muruc bölgesinin etrafının orduya ait 50'den fazla araçla sarıldığını söyledi.

        Olayda yaralıları kurtarmaya çalışan Filistinlilere de ateş açıldığını kaydeden Halife, yaralılar arasında evlerinin önünde vurulan 3 kardeşin yer aldığını bildirdi.

        Halife, İsrail güçlerinin hala köyde konuşlu olduğunu, bölgeden patlama ve silah sesleri duyulduğunu, ambulansların ise olay yerine ulaşmasının engellendiğini dile getirdi.

        Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da Kefr Nima'da arabaya ateş açıldığı ve 3 kişinin yaralandığı yönünde bilgi geldiği, ekiplerin olay yerine intikal ettiği belirtildi.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #Filistin
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şiddet görüntüleri ortaya çıktı, 2 gözaltı
        Şiddet görüntüleri ortaya çıktı, 2 gözaltı
        Huzurevinde şiddet iddialarına Bakanlıktan soruşturma
        Huzurevinde şiddet iddialarına Bakanlıktan soruşturma
        Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 9 yaralı
        Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 9 yaralı
        Mehmet Ayan yazdı: Hocalar dener
        Mehmet Ayan yazdı: Hocalar dener
        BMGK'dan ateşkes tasarısına onay
        BMGK'dan ateşkes tasarısına onay
        Montella'dan hakem kararlarına tepki!
        Montella'dan hakem kararlarına tepki!
        Son dakikada yıkıldık!
        Son dakikada yıkıldık!
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Boşanma aşamasındaki kadın evde ölü bulundu
        Boşanma aşamasındaki kadın evde ölü bulundu
        AP seçimleri istifaları getirdi
        AP seçimleri istifaları getirdi
        "Türkiye, AB için önemli bir ülke"
        "Türkiye, AB için önemli bir ülke"
        Mourinho'ya dev transfer bütçesi!
        Mourinho'ya dev transfer bütçesi!
        2023 yılı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk!
        2023 yılı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk!
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Avrupa Parlamentosu’nun 45 yılda değişen yapısı
        Avrupa Parlamentosu’nun 45 yılda değişen yapısı
        Yaptığı sürprizle tokadı unutturdu
        Yaptığı sürprizle tokadı unutturdu
        Böyle eğlendi
        Böyle eğlendi
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Habertürk Anasayfa