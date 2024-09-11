Gazze'de İsrail helikopterinin düşmesi sonucu 2 asker öldü, 7 asker yaralandı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bir helikopterinin düştüğünü ve 2 askerin öldüğünü, 7 askerin de yaralandığını duyurdu.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah bölgesinde, "yaralanan bir askeri hastaneye taşımak için inmeye çalışan bir helikopterin düştüğü" belirtildi.
Düşen helikopterdeki 2 askerin öldüğünü, 7 askerin de yaralandığı aktarılan açıklamada, yapılan ön incelemeye göre helikopterin düşmesinin “düşman ateşinden” kaynaklanmadığı iddia edildi.
Yaralanan askerlerin hastaneye kaldırıldığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.