Gazze'de İsrail helikopterinin düşmesi sonucu 2 asker öldü, 7 asker yaralandı

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Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah bölgesinde, "yaralanan bir askeri hastaneye taşımak için inmeye çalışan bir helikopterin düştüğü" belirtildi.

Düşen helikopterdeki 2 askerin öldüğünü, 7 askerin de yaralandığı aktarılan açıklamada, yapılan ön incelemeye göre helikopterin düşmesinin “düşman ateşinden” kaynaklanmadığı iddia edildi.

Yaralanan askerlerin hastaneye kaldırıldığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.