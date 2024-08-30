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        Haberler Sağlık Gazze'de 640 binden fazla çocuğu kapsayan çocuk felci aşılama kampanyası "iki turlu" olacak | Sağlık Haberleri

        Gazze'de 640 binden fazla çocuğu kapsayan çocuk felci aşılama kampanyası "iki turlu" olacak

        Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Richard Peeperkorn, 1 Eylül'de Gazze'deki 640 binden fazla çocuk için başlayacak çocuk felci aşılama kampanyasının "iki turlu" olacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 17:16 Güncelleme: 30.08.2024 - 17:16
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        Gazze'de 640 binden fazla çocuğu kapsayan çocuk felci aşılama kampanyası "iki turlu" olacak
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        Peeperkorn, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

        Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyasının iki tur olacak şekilde 1 Eylül'de başlayacağını söyleyen Peeperkorn, "Kampanyanın her turunda Filistin Sağlık Bakanlığı, DSÖ, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNWRA) işbirliğiyle 10 yaş altı 640 binden fazla çocuğa iki doz iki damla yeni oral çocuk felci aşısı tür 2 (nOPV2) yapılacak." dedi.

        Peeperkorn, aşılama için hazırlıkların tamamlandığını belirterek, Gazze'ye 1,26 milyon doz aşı ile 500 aşı taşıyıcısı teslim edildiğini bildirdi.

        "400 bin ek doz aşı yakında Gazze'ye ulaşacak. 2 bin 180'den fazla sağlık çalışanı ve toplum erişim görevlisi aşılama yapmak ve toplulukları kampanya hakkında bilgilendirmek üzere eğitildi." diyen Peeperkorn, salgını durdurmak ve çocuk felcinin uluslararası yayılmasını önlemek için kampanyanın her turunda en az yüzde 90 aşılama oranına ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

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        "TARAFLARI ÇATIŞMALARA ARA VERMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

        Peeperkorn, aşılama sırasında spesifik bölgelerde uygulanacak "çatışmalara insani ara verilmesine yönelik" tarafların ön taahhütlerini memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayarak, "Tüm tarafları, çocukların ve ailelerin sağlık tesislerine güvenli bir şekilde erişebilmeleri ve yardım çalışanlarının çocuk felci aşısı için sağlık tesislerine erişemeyen çocuklara ulaşabilmeleri için çatışmalara ara vermeye çağırıyoruz. Bu insani aralar olmadan halihazırda oldukça kısıtlı ve çok zorlu koşullar altında uygulanan kampanyanın uygulanması mümkün olmayacak." diye konuştu.

        Çatışmalara ara verilmesinin "bölgelere özgü" olması yönünde taahhütler aldıklarını ve aşı kampanyasının her biri 3 gün sürecek şekilde aşamalı olarak yürütülmesi konusunda mutabakata varıldığını anlatan Peeperkorn, aşılamanın ilk etapta Gazze'nin ortasından başlayacağını, daha sonra ise güneyi ve ardından kuzeyi ile devam etmesinin planlandığını aktardı.

        Peeperkorn, güvenlik durumu, altyapının hasar görmesi ve nüfusun sürekli yer değiştirmesinden dolayı gerektiğinde aşılama kampanyasının 1 gün uzatılabileceğini söyledi.

        "Tüm tarafları hem kendilerinin hem de sağlık tesislerinin ve çocukların korunmasını sağlamaya çağırıyoruz." ifadelerini kullanan Peeperkorn, Gazze'de sağlık sisteminin yeniden inşasını ve rutin aşılamanın güçlendirilmesini sağlamak için ateşkes çağrılarını yineledi.

        DSÖ, Filistin'de 25 yıl aradan sonra ilk kez bir çocuk felci vakasının tespit edilmesi üzerine, Gazze'de 1 Eylül itibarıyla çatışmalara kısmi ara verileceğini dün duyurmuştu.

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