Gaziosmanpaşa'da otomobil park halindeki 6 araca çarptı: 1 yaralı

REKLAM advertisement1

Gaziosmanpaşa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil park halindeki 6 araca çarparak yan yattı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı.

DHA'nın haberine göre, kaza, saat 02.15 sıralarında Yeni Mahalle, Paşa Çayırı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki 6 araca çarptı.

SÜRÜCÜ YARALANDI Kaza sonrası yan yatan otomobilin sürücüsü yaralanırken, çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARAÇ SAHİPLERİ HASAR GÖREN ARAÇLARINI İNCELEDİ Bu sırada, kazayı haber alan araç sahipleri ise hasar gören araçlarını inceledi. Yan yatan otomobil, polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının ardından çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.