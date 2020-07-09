Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK-PYD/YPG Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında H.B. isimli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.