AA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında çıkan haberlerde "ihalelerin bahse konu kişinin İl Gençlik Kolları Başkanı olması nedeniyle kendisine verildiği" şeklinde bir imada bulunulduğu ve "Başkana Valilikten ve Belediyeden İhale Yağmış" şeklinde başlık kullanılarak kurumlarının yıpratmaya yönelik bir algı oluşturulmaya çalışıldığı belirtildi.

İddialara konu ihalelerin "açık ihale usulü" ile yapıldığı ve bu ihaleye bütün firmaların bir engel olmaksızın katılabildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede Valiliğimizin ihaleye katılmak isteyen firmaları seçmesi mümkün değildir. İhaleye, istenilen başvuru niteliklerine sahip olan ve usulüne uygun olarak teklif veren adaylar arasından en avantajlı teklifi veren firma saptanarak ihale süreci tamamlanmaktadır. Açık ihale yönteminde teklifler kapalı zarf içinde hazırlanarak idareye verilir. İhale süreci tüm katılımcıların bilgisi dahilinde ve tamamen şeffaf ve rekabet koşullarının açık olduğu bir şekilde ilerlemektedir. Bahse konu firma, Valiliğimizden 2017 ve 2018 yıllarında iki farklı yapım işi ihalesini kazanmıştır. İhalelerin ikisi de 'açık ihale' yöntemiyle yapılmış olup, 2017 yılında yapılan ihalede kırım oranı yüzde 27,65, 2018 yılında yapılan ihalede kırım oranı yüzde 20,11 olarak gerçekleşmiştir. Yani firma tarafından verilen ihale teklifi, yaklaşık maliyetin altında gerçekleşmiştir."

Açıklamada, belirtilen ihalelerin yaklaşık maliyet hesabından daha az bir maliyetle, en avantajlı fiyatı teklif eden firmanın kazandığı vurgulandı.

Öte yandan 2017 yılında Valilik tarafından 128 yapım işi ihale edildiği ve ortalama kırım oranının yüzde 19,80 olduğu anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2018 yılında 61 iş ihale edilmiş ve ortalama kırım oranı yüzde 13,62 olmuştur. Yıllık ortalama kırım oranlarına bakıldığında bahse konu firmanın kazandığı ihalelerde uygulanan kırımın daha fazla olduğu ve bahse konu firmanın ihaleyi ortalama orandan daha düşük bir oranla kazandığı açıkça görülmektedir. Aynı zamanda bahse konu firmanın girdiği ancak kazanamadığı 3 ihale daha bulunmaktadır. Bu minvalde oluşturulmaya çalışılan algı gerçeği yansıtmamaktadır."