Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 32 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda ruhsatsız 6 tabanca, 3 tüfek ve 2 kurusıkı tabanca ile uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

25 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.