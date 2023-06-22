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Gaziantep'te traktör ile servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'te, servis minibüsü ile traktörün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı

Giriş: 22.06.2023 - 01:15 | Güncelleme: ABONE OL
Gaziantep'te traktör ile servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Traktör ile servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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DHA

Kaza, akşam saatlerinde Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen traktöre, ara yoldan çıkan servis minibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen traktörün sürücüsü ve römorkunda bulunan Suriye uyruklu Hüseyin Muhammed (60), yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin Muhammed, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Minibüs sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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