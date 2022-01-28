DHA

Gaziantep'te, üzerine biriken kar nedeniyle çöken tentenin altında kalan Ahmet Demirkıran (80), hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Emek Mahallesi´nde meydana geldi. Bir marketin önündeki tente, üzerinde biriken kadın ağırlığına taşıyamayarak çöktü. Bu sırada alışveriş için markete gelen Ahmet Demirkıran, tentenin altında kaldı. İhbar üzerine adrese gelen ekipler tarafından çıkarılan Ahmet Demirkıran, 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Demirkıran, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

2 çocuk babası emekli Ahmet Demirkıran´ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nun morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.