Gaziantep'te kış aylarının vazgeçilmezi: Menengiç kahvesi
Gaziantep'te havaların soğumasıyla birlikte menengiç kahvesine olan ilgi arttı
Gaziantep'te özellikle kış aylarında sıkça tüketilen ve doğal şifa kaynağı olarak bilinen menengiç kahvesi, bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara iyi gelmesiyle dikkat çekiyor.
Tarihi Kaleoğlu Mağarası'nda menengiç kahvesi hazırlayıp satan işletmeci Yakup Mermer, soğuk havaların başlamasıyla birlikte kahveye olan talebin gözle görülür şekilde yükseldiğini söyledi.
Uzun yıllardır bu doğal içeceği müşterilerine sunan bir esnaf, menengiç kahvesinin hem lezzetiyle hem de sağlığa faydalarıyla Gazianteplilerin ve turistlerin kış aylarında vazgeçilmezi haline geldiğini ifade etti.
“KIŞ AYLARINDA ÇOK TALEP GÖRÜYOR”
Kaleoğlu Mağarası işletmeci Yakup Mermer, “Gaziantep'in en meşhur içeceklerinden biri olan menengiç kahvesi, sağlığa olan faydasıyla da vatandaşlardan yoğun talep görüyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan menengiç kahvesi kış aylarında çok talep görüyor. Menengiç Antep fıstığının yabani halidir. Bunu havanda ezip macun haline getiriyoruz. Süt ile kaynatıp kahve haline getiriyoruz. Kömürde pişirmemiz ise ona ayrı bir lezzet katıyor” şeklinde konuştu.
“EVDE KENDİM YAPIP TÜKETMEYİ DÜŞÜNÜYORUM”
Menengiç kahvesinin tadını çok beğendiğini ifade eden müşteri Rüya Aydın, “Kahvenin tadı çok güzel. Çok beğendim. Bağışıklığa iyi geldiğini öğrendim. Bu yüzden de giderken alıp eve götüreceğim. Evde kendim yapıp tüketmeyi düşünüyorum. Herkese bu lezzetli kahveyi öneriyorum” diye konuştu.