İHA

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde Türk ve yabancı uyruklu komşu iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucu taraflar silah kullanmaya başladı.

Komşu iki aile arasında yaşanan silahlı kavga sonrası 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların ihbarı ile bölgeye sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaşanan olayın ardından ihbar üzerine çevreye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, silahlı kavganın yaşandığı Sokak ile mahallenin pek çok noktasında geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.