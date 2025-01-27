Gaziantep'te "Haydi Sokaktan Sahaya" projesi

Gaziantep'te çocukların sporla buluşturulması için "Haydi Sokaktan Sahaya" projesi hayata geçirildi.

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Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Gaziantep Tüm Muhtarlar Derneği tarafından hayata geçirilen proje kapsamında hem geleceğin futbolcuları yetiştirilecek hem de çocuklar ve gençler zararlı alışkanlıklardan uzak tutulacak

Gaziantep merkezde başlayan proje önümüzdeki süreçte mahalle muhtarlarının koordinasyonuyla ilçelere de yayılacak. Proje kapsamında muhtarların koordinasyonuyla mahallelerde kız ve erkek çocuklardan oluşturulan takımlar turnuvalara katılacak.

Yeşilkent futbol sahasında gerçekleştirilen açılış programı öncesi çocuklar mahallelerinde bulunan muhtarlık bürolarının önünde toplanıp otobüslerle sahaya getirildi.

Proje ile ilgili bilgi veren Gaziantep Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Aydın, uzun yıllardır "Gençlerle El Ele Geleceğe' sloganıyla üzerinde çalıştıkları "Haydi Sokaktan Sahaya" projesinin hayata geçirildiğini söyledi.

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Proje kapsamında, gençlerin ve çocukların zararlı ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasıyla beraber sportif etkinliklere yönlendirmeyi hedeflediklerini belirten Aydın, şunları söyledi:

"Gaziantep Tüm Muhtarlar Derneği olarak bugün bu açılışı yapmaktan büyük onur ve gurur duyuyoruz. Projemiz 9 ilçeyi kapsıyor. Projeyi 5 bin muhtarın katılımı ve desteği ile çok üst düzey bir noktaya getirmek için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. 6 mahalle ile başladığımız projemizi 9 ilçemize yayacağız. Amacımız çocuklarımızı bu vesileyle sporla tanıştırmak, kötü alışkanlıklardan koruyup farklı noktalar taşımak istiyoruz. Gaziantep Valimiz Kemal Çeber ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’in önderliğinde projemizi tüm Türkiye’ye yayacağız. Bu projeyi en üst noktalar taşımak için ne gerekiyorsa tüm muhtarlarımızla birlikte taşın altına elimizi koyacağız."

Proje kapsamında futbol takımlarına katılan çocuklar ise projeyi beğendiklerini ve çok önemli bulduklarını ifade ettiler.

Programa, AK Parti Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan, İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.