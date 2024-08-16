Gaziantep'te halı fabrikasında yangın: Müdahale sürüyor
Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir halı fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı
Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
AA'nın haberine göre; ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Yangına 200 itfaiye personeli ve 72 araçla müdahale ediliyor.
DESTEK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Söndürme çalışmalarına, ilçe belediyeleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor.