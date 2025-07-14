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        Haberler Sağlık Gaziantep'te dar gelirli ailelere ücretsiz tüp bebek desteği - Haberler | Sağlık Haberleri

        Gaziantep'te dar gelirli ailelere ücretsiz tüp bebek desteği

        Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü İsmail Özer, "Her aile bebek sahibi olmak ister. Biz de bu özlemi gidermek için elimizden gelen desteği veriyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 09:57 Güncelleme: 14.07.2025 - 09:57
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        Gaziantep'te dar gelirli ailelere ücretsiz tüp bebek desteği
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        Gaziantep'te doğal yollarla çocuk sahibi olamayan dar gelirli 200 aile için tüp bebek projesi hayata geçirildi.

        Büyükşehir Belediyesince, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan etmesiyle ailelere destek amacıyla başlatılan projeye Valilik, Şehir Hastanesi ve Eczacılar Odası destek veriyor.

        1 Mart ile 30 Haziran tarihleri arasında alınan başvurularda şartları taşıyan ailelerin tüp bebek tedavisine başlanacak ve tüm masraflar, Büyükşehir Belediyesi ve Valilik tarafından karşılanacak.

        "ŞU AN İÇİN 200 AİLEYLE YOLA ÇIKIYORUZ"

        Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü İsmail Özer, projeyle Aile Yılı'na anlamlı bir katkı sunmak istediklerini belirtti.

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        Ailenin toplum için öneminden bahseden Özer, şunları kaydetti: "Başvurularımızı aldık. Şu an değerlendirme aşamasındayız. Uygun olan aileleri tüp bebek merkezlerine yönlendireceğiz ve tedavilere bu şekilde başlanacak. Şu an için 200 aileyle yola çıkıyoruz ama ilerleyen süreçte daha fazla aileye ulaşmayı hedefliyoruz. Her aile bebek sahibi olmak ister. Biz de bu özlemi gidermek için elimizden gelen desteği veriyoruz."

        Özer, belediye olarak "Aile Yılı" kapsamında birçok proje yürüttüklerini ve tüp bebek projesinin de bu çalışmaların önemli bir ayağını oluşturduğunu ifade etti.

        Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu ise projeye paydaş olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, tüp bebek işlemlerinin ortalama iki hafta sürdüğünü söyledi.

        Tedavi süreçlerini yakından takip edeceklerini belirten Türkçüoğlu "Laboratuvar ortamında yapılan işlemlerle çiftlerin çocuk sahibi olması sağlanıyor. Proje kapsamında birçok ailenin hayallerine kavuşacağına inanıyoruz" dedi.

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