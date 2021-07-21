Gaziantep'te çalıştığı hastanenin kantininde silahlı saldırıya uğrayan hemşire yaralandı

Mücahitler Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Tayfun Y, sabah saatlerinde çalıştığı hastanenin kantininde oturduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Elinden yaralanan ve aynı hastanede tedavi altına alınan Tayfun Y'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.