Gaziantep'te ayakkabı imalathanesinde yangın

Gaziantep'te Yaprak Mahallesi eski Nizip Caddesi üzerinde bulunan ayakkabı ve terlik imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Polis ekipleri, yangının diğer imalathanelere sıçramaması için önlem aldı. AA'nın haberine göre; yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, daha sonra bölgede soğutma işlemleri gerçekleştirdi.

Yangında imalathane içerisinde bulunan çok sayıda ayakkabı ve terlik zarar gördü.