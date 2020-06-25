Gaziantep'te 154 kilogram esrar ele geçirildi

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve emniyet ekipleri, ortak yürüttükleri çalışma kapsamında kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.Ekipler, şüpheli kamyoneti Şanlıurfa otoyolundan Gaziantep'e kadar takibe aldı.Doğu gişelerinde durdurulan araçta yapılan aramada 57 parça halinde zulalanmış 154 kilogram kubar esrar ele geçirildi.Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.