Gaziantep'te olay, dün öğle saatlerinde Nizip ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki aile arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

REKLAM advertisement1 İKİ AİLE BİRBİRİNE GİRDİ İHA'daki habere göre kavga sırasında taraflar birbirlerine silah, sopa, tekme ve tokatlarla saldırdı. Olay sırasında ateşlenen silahlardan çıkan kurşunların hedefi olan 11 yaşındaki E.N. ile 1 çocuk annesi Şahibe Zurnacı (27) ağır yaralandı. Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, daha sonrasında Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

KARNINDAKİ BEBEĞİYLE CAN VERDİ Husumetli iki aile arasındaki silahlı kavgada kurşunların hedefi olarak yaralanan ve 6 aylık hamile olduğu öğrenilen Şahide Zurnacı, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak karnındaki bebeği ile birlikte hayatını kaybetti.

CENAZE AİLESİNE TESLİM EDİLDİ Hayatını kaybeden kadının cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

KAVGA VE PANİK ANLARI KAMERADA Hamile kadının ölümü, 11 yaşındaki çocuğun da ağır yaralanmasıyla sonuçlanan husumetli aileler arasındaki silahlı meydan kavgası güvenlik kamerası ile cep telefonu kamerasına yansıdı.

"ÇOCUK VURULDU POLİSİ ARAYIN" Görüntülerde, iki tarafın da birbirine silah, sopa ve tekme-tokatla acımasız saldırma anları yer aldı. Görüntülerde yaşanan panik ve çevredeki vatandaşların, "Çocuk vuruldu, çocuk kafadan vuruldu, çabuk polisi arayın" söylemleri ise dikkat çekti. Olay sonrası polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

HASTANEYE YETİŞTİRME ÇABASI KAMERADA Aynı olayda 11 yaşındaki E.N.'nin yaralanma ve yaralandıktan sonra kucaklanarak hastaneye yetiştirilmeye çalışıldığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, olay yerinde rast gele sıkılan silahlardan çıkan kurşunlardan birinin çocuğa isabet etme, çocuğun yere yığılma ve yaşanan panik anları da yer aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.