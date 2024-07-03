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        Haberler Spor Transfer Gaziantep Futbol Kulübü, Eren Erdoğan'ı kadrosuna kattı. - Futbol Haberleri

        Gaziantep Futbol Kulübü, Eren Erdoğan'ı kadrosuna kattı.

        Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarını sürdüren Gaziantep FK, Eren Erdoğan'ı renklerine bağladığını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 11:01 Güncelleme: 03.07.2024 - 12:29
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        Eren Erdoğan Gaziantep FK'da!
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        Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Altay'da forma giyen ve Mayıs ayında sözleşmesi feshedilen kanat oyuncusu Eren Erdoğan ile anlaşmaya vardı. Eren Erdoğan, 2+1 yıllık anlaşmanın ardından Başkan Yardımcısı Uğur Şireci'nin katıldığı törenle sözleşme imzaladı.

        Gaziantep Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, başarılı hücum oyuncusu Eren Erdoğan ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Eren Erdoğan’a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.

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