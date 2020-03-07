Gaziantep FK ile Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta sahasında aldığı 5-2'lik Rizespor galibiyetini bu maçta alacağı 3 puanla taçlandırmak isteyen Trabzonspor'da moraller yüksek. İnişli çıkışlı bir performans sergileyen Gaziantep FK ise alacağı galibiyetle üst sıralara yükselmenin peşinde.

GAZİANTEP FK: 0 - TRABZONSPOR: 0

(İlk yarı oynanıyor...)

SAAT: 17.00

HAKEM: Halis Özkahya

STAT: Gaziantep Kalyon

YAYIN: beIN SPORTS 1

GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Sousa, Güray, Maxim, Kenan, Kayode

TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, Sosa, Obi Mikel, Badou Ndiaye, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

5. RANDEVU

Trabzonspor ile Gaziantep FK, Süper Lig'de 1, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 kez olmak üzere 4 kez karşılaştılar. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. İki takım arasında Trabzon'da oynanan lig maçını bordo-mavililer 4-1 kazanmıştı.

DEPLASMAN SERİSİ

Ligde bir maç eksiğiyle 48 puanla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, bu sezon deplasmanda çıktığı 10 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Dış sahalardaki müsabakalarda 19 puan toplayan bordo-mavili ekip, son 9 sezondaki en iyi deplasman performansını sergilerken ligde de dış sahada en başarılı ekip konumunda bulunuyor.

Trabzonspor, dış sahada bu sezon tek yenilgisini Demir Grup Sivasspor deplasmanında son dakikada yediği golle aldı. 23 Eylül 2019 tarihinde oynanan karşılaşmanın ardından bordo-mavililer, 165 gündür deplasmanda mağlup olmayarak dış sahada da en uzun süreli yenilmezlik serisini yaşayan ekip oldu.

"HER MAÇ FİNAL"

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde 2.6 puan ortalaması yakalayarak sezon sonu şampiyonluk hedefine ulaşma adına önemli bir yol aldı. Bordo-mavililer, Çimşir ile oynadığı 6 lig maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Gaziantep FK mücadelesinden de galip ayrılmak isteyen Trabzonspor'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, oyuncularına zorlu fikstür nedeniyle bir dizi uyarılarda bulunuyor. Maç maç gitmeleri gerektiğini aktaran genç teknik adam, "Gaziantep FK maçını geçmeden Yeni Malatyaspor maçını düşünmenin bize bir faydası yok. Her maçımız final. Her puan bundan sonrası için çok önemli "diyerek futbolcularını motive etmeye çalışıyor.

GAZİANTEP KALYON STADYUMU