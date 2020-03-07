07 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gaziantep FK ile Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta sahasında aldığı 5-2'lik Rizespor galibiyetini bu maçta alacağı 3 puanla taçlandırmak isteyen Trabzonspor'da moraller yüksek. İnişli çıkışlı bir performans sergileyen Gaziantep FK ise alacağı galibiyetle üst sıralara yükselmenin peşinde.
GAZİANTEP FK: 0 - TRABZONSPOR: 0
(İlk yarı oynanıyor...)
SAAT: 17.00
HAKEM: Halis Özkahya
STAT: Gaziantep Kalyon
YAYIN: beIN SPORTS 1
GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Sousa, Güray, Maxim, Kenan, Kayode
TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, Sosa, Obi Mikel, Badou Ndiaye, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth
5. RANDEVU
Trabzonspor ile Gaziantep FK, Süper Lig'de 1, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 kez olmak üzere 4 kez karşılaştılar. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. İki takım arasında Trabzon'da oynanan lig maçını bordo-mavililer 4-1 kazanmıştı.
DEPLASMAN SERİSİ
Ligde bir maç eksiğiyle 48 puanla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, bu sezon deplasmanda çıktığı 10 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Dış sahalardaki müsabakalarda 19 puan toplayan bordo-mavili ekip, son 9 sezondaki en iyi deplasman performansını sergilerken ligde de dış sahada en başarılı ekip konumunda bulunuyor.
Trabzonspor, dış sahada bu sezon tek yenilgisini Demir Grup Sivasspor deplasmanında son dakikada yediği golle aldı. 23 Eylül 2019 tarihinde oynanan karşılaşmanın ardından bordo-mavililer, 165 gündür deplasmanda mağlup olmayarak dış sahada da en uzun süreli yenilmezlik serisini yaşayan ekip oldu.
"HER MAÇ FİNAL"
Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde 2.6 puan ortalaması yakalayarak sezon sonu şampiyonluk hedefine ulaşma adına önemli bir yol aldı. Bordo-mavililer, Çimşir ile oynadığı 6 lig maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Gaziantep FK mücadelesinden de galip ayrılmak isteyen Trabzonspor'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, oyuncularına zorlu fikstür nedeniyle bir dizi uyarılarda bulunuyor. Maç maç gitmeleri gerektiğini aktaran genç teknik adam, "Gaziantep FK maçını geçmeden Yeni Malatyaspor maçını düşünmenin bize bir faydası yok. Her maçımız final. Her puan bundan sonrası için çok önemli "diyerek futbolcularını motive etmeye çalışıyor.
GAZİANTEP KALYON STADYUMU
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!